Abuelo de niños que murieron en accidente defiende a conductor de mototaxi: "no debe nada"

Omoa, Honduras.- La comunidad de San Marcos, en Omoa, Cortés, vivió jornadas de llanto y tensión tras el accidente en el que perdieron la vida los primos Jeferson Sebastián Serrano Mejía (8) y Daira Siloé López Serrano (9), y otros cinco escolares resultaron heridos al ser embestida la mototaxi en la que regresaban de la escuela.

Según testigos, el vehículo en el que viajaban los menores -una mototaxi que trasladaba a siete alumnos- fue impactado por una camioneta que, presuntamente, invadió el carril contrario en la carretera CA-13, provocando que varios ocupantes salieran expulsados al pavimento.

Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales de la zona; cuatro de ellos permanecen en condición grave y otros están siendo atendidos por traumatismos y contusiones. Las autoridades confirmaron que la segunda menor falleció en un hospital tras sufrir varios paros cardíacos.

En medio del velatorio, don Isidro Serrano —abuelo de las víctimas— pidió que no se criminalice al conductor de la mototaxi, identificado como Elder Alexis Velásquez González, y aseguró que el mototaxista estaba estacionado para bajar a un alumno cuando ocurrió el impacto. “Alexis no debe nada; el problema fue el motorista del carro”, afirmó el hombre, visiblemente dolido.