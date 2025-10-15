Hombre muere tras impactar con su moto en una volqueta en Choluteca

La víctima fue identificada como Germán Edilberto Sorto Flores , de 39 años, quien, según la Policía Nacional, perdió el control del vehículo por falta de atención a las condiciones de conducción, lo que provocó el impacto contra el vehículo pesado.

Marcovia, Choluteca.- El conductor de una motocicleta falleció la noche del martes luego de impactar contra una volqueta en la colonia Altos de la Flor , sector de Santa Elena, Marcovia, Choluteca , zona sur de Honduras.

Tras el accidente, Sorto Flores, aún con vida, fue trasladado al Hospital General del Sur, donde minutos después falleció debido a los fuertes golpes que sufrió en la cabeza.

De acuerdo con Richard Gallo, vocero de la Policía Nacional en esa región del país, el conductor de la volqueta huyó de la escena por temor a ser linchado por los vecinos; sin embargo, las autoridades ya conocen su paradero.

Será la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) la encargada de realizar las indagaciones del caso y determinar la responsabilidad del conductor del automotor pesado.

De acuerdo con las estadísticas de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), los accidentes viales constituyen la segunda causa de muertes violentas en Honduras, con más de 1,300 personas fallecidas en lo que va del año.

El reporte establece que entre enero y el 15 de septiembre de 2025 se reportaron 1,315 muertes por accidentes viales, apenas tres menos que en el mismo periodo de 2024.