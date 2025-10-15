Decomisan droga en compartimento falso de vehículo abandonado en Quimistán

Santa Bárbara, Honduras.- Una fuerte cantidad de presunta cocaína fue encontrada en las últimas horas dentro de un compartimento falso de un vehículo abandonado en Ceibita Norte, Quimistán, departamento de Santa Bárbara.
El hallazgo estuvo a cargo de agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), quienes realizaron la inspección del automotor con el apoyo de perros antinarcóticos de la unidad canina K-9.
Los sabuesos, al rodear el vehículo tipo pick-up, alertaron a los agentes sobre los paneles traseros, y un escáner móvil confirmó la presencia de bultos sospechosos de contener supuesta droga debajo de la paila del carro.
Al abrir el compartimento oculto, los agentes hallaron 44 paquetes envueltos en cinta plástica, con una inscripción negra que decía “PELOTU”, presuntamente conteniendo clorhidrato de cocaína.
La droga fue remitida a la unidad de Medicina Forense de la DNPA para confirmar su composición y determinar su procedencia, así como la posible organización criminal a la que pertenece.
Hasta la mañana de este miércoles, las autoridades no habían reportado la captura de ningún sospechoso, por lo que se presume que los responsables, al notar la presencia policial, abandonaron el vehículo y huyeron del lugar.