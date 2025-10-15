Decomisan droga en compartimento falso de vehículo abandonado en Quimistán

Santa Bárbara, Honduras.- Una fuerte cantidad de presunta cocaína fue encontrada en las últimas horas dentro de un compartimento falso de un vehículo abandonado en Ceibita Norte, Quimistán, departamento de Santa Bárbara.

El hallazgo estuvo a cargo de agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), quienes realizaron la inspección del automotor con el apoyo de perros antinarcóticos de la unidad canina K-9.

Los sabuesos, al rodear el vehículo tipo pick-up, alertaron a los agentes sobre los paneles traseros, y un escáner móvil confirmó la presencia de bultos sospechosos de contener supuesta droga debajo de la paila del carro.