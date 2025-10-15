Era bombero y no tenía licencia: Darlin Mejía, conductor implicado en colisión de Omoa

Un accidente enlutó a la familia Serrano, luego de que el vehículo en el que se conducía Darlin Mejía impactara contra una mototaxi en la que se trasladaban siete menores, de los cuales dos perdieron la vida. Autoridades indican que no portaba licencia de conducir. ¿Qué se sabe de él? Aquí le damos los detalles.