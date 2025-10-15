Era bombero y no tenía licencia: Darlin Mejía, conductor implicado en colisión de Omoa

Un accidente enlutó a la familia Serrano, luego de que el vehículo en el que se conducía Darlin Mejía impactara contra una mototaxi en la que se trasladaban siete menores, de los cuales dos perdieron la vida. Autoridades indican que no portaba licencia de conducir. ¿Qué se sabe de él? Aquí le damos los detalles.
La tarde del lunes, siete menores regresaban de su centro educativo y se dirigían a su casa cuando una camioneta blanca que venía zigzagueando impactó de frente en la mototaxi que se transportaban los escolares.
El hecho se registró en la aldea San Marcos de Omoa, Cortés, donde murieron el pequeño Jefferson Serrano, de tan solo 8 años, y la menor Daira Serrano, de nueve años de edad. Otros cinco resultaron heridos.
Al momento del accidente, según testigos, dos de las tres personas que iban en la parte delantera de la camioneta se dieron a la fuga, pero las autoridades lograron detener a uno de ellos, identificado como Darlin Valentín Mejía Castro.
Testigos del hecho relataron que “las dos personas que venían al frente, se supone que era una muchacha y el novio que iba atrás. Las dos personas del frente se salieron y se dieron a la fuga. El muchacho que venía atrás (Darlin Mejía) le costó salir y fue quien se quedó; pudimos detenerlo".
Explicó además que “a él (el detenido) le habían prestado el carro y la muchacha que venía manejando era su novia, pero él no quiere decir quién es”.
Aunque se manejó que la pareja de Darlin era quien conducía el vehículo, la información no fue confirmada por las autoridades, por lo que será él quien responda por los delitos de homicidio y lesiones imprudentes.
La Jueza de Letras Seccional del Área Penal, a petición fiscal resolvió imponer la medida cautelar distinta a la detención judicial a Darlin Valentín Mejía Castro.
Darlin Mejía es miembro activo del Cuerpo de Bomberos, según se observa en sus redes sociales, donde porta el uniforme y muestra su día a día en el trabajo. También era amante del gimnasio y era barbero.
Según el informe preliminar de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), Darlin no portaba licencia de conducir al momento del accidente.
Al detenido se le practicaron la prueba de alcoholemia, la cual dio como resultado cero presencia de alcohol en la sangre.
Darlin tiene prohibido salir del país sin autorización de un juez competente. Además, no puede comunicarse con las víctimas ni acudir a los lugares que ellas frecuentan con habitualidad.
Además de Darlin, el segundo implicado en este accidente es Elder Alexis Velásquez Gonzáles, de 57 años y quien manejaba la mototaxi.
La imprudencia de un conductor al volante deja hoy sumida en el dolor a la familia Serrano, quienes dieron sepultura a los menores ayer en horas de la tarde. Su familia pide justicia.