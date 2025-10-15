Acusado de provocar la muerte de su hijo y abusar de su hija en 2013: caso de Héctor García

Un giro inesperado surge en el caso del padre de Jairo García, tras revelarse que, además de ser arrestado por homicidio imprudente, tenía una orden de captura por violación
Aunque inicialmente su esposa imploró que liberaran a Héctor García para que se despidiera de su hijo tras ser atropellado por una rastra en San Pedro Sula, las autoridades negaron la petición luego de descubrirse que tenía una orden de captura pendiente por graves delitos. Aquí los detalles.
En horas tempranas del lunes -13 de octubre-, el pequeño Jairo Isaac García, de 11 años, fue atropellado por una rastra cuando se conducía en moto junto a su padre, don Héctor García.
Inicialmente, se conoció que cuando regresaba en motocicleta del turno de guardia con su padre, quien trabaja en una empresa de vigilancia, el menor cayó de la moto tras ser embestido por la rastra junto con su progenitor.
Sin embargo, las autoridades informaron que García habría realizado una maniobra imprudente al intentar adelantar un vehículo de carga pesada, y el motorista de la rastra, sin percatarse de la presencia de la motocicleta en su ángulo ciego, giró y la arrolló, provocando la tragedia.
De acuerdo con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), inicialmente García fue arrestado por el delito de homicidio imprudente, al presumirse su responsabilidad en la maniobra que provocó el accidente.
No obstante, al revisar la base de datos policial, se constató que Héctor García tenía una orden judicial vigente desde 2013 por violación y actos de lujuria agravados en perjuicio de su hija menor de edad.
La detención se llevó a cabo en la Primera Estación Policial de San Pedro Sula, luego de que se recibiera la autorización del juzgado competente.
Aunque el proceso por el accidente de tránsito era de carácter culposo, lo que podría haber permitido su liberación, la orden pendiente por delitos sexuales impidió que recuperara su libertad.
En audiencia de declaración de imputado, la Jueza de Letras Penal del Turno Extraordinario resolvió imponerle medidas cautelares sustitutivas, pero tras conocer el segundo caso, la jueza determinó aplicarle la medida cautelar de detención judicial.
Además, se ordenó la prueba anticipada en cámara Gesell, y la audiencia inicial fue programada para el viernes 17 de octubre a las 10:00 a.m.
Héctor Eduardo García permanezca recluido en el Centro Penitenciario de El Progreso, Yoro, durante el período legal de seis días establecido para la etapa de investigación.
Tras su detención, García no pudo asistir al sepelio de su hijo, Jairo Isaac, quien fue velado y sepultado ayer en horas de la tarde.