Candidato a alcalde nacionalista de Arenal, Yoro, denuncia atentado en su contra

Romero junto a su equipo de campaña se encontraban en la comunidad de El Cayo en el municipio de Olanchito. Sin embargo, escucharon varios disparos de un arma de fuego en el momento en el que se encontraban realizando una caminata, provocando temor en el político y sus correligionarios.

Arenal, Yoro.- Carlos Darío Romero López, candidato a alcalde del Partido Nacional por el municipio de Arenal en Yoro, denunció un atentado contra su persona el pasado martes 14 de octubre.

Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Se trataría de un candidato a regidor por parte de la planilla "Alianza por Arenal", movimiento independiente que participará en las elecciones generales del próximo 30 de noviembre. Esta corriente tiene por candidato a alcalde a Mario Josué Cárcamo Martínez.

A través de la cuenta de Facebook del candidato, se comunicó que tienen información sobre el autor del tiroteo.

Afortunadamente, ninguna persona resultó herida. Tras esta situación, el político y sus acompañantes se apersonaron ante la Policía Nacional para alertar sobre el ataque armado.

Carlos Darío Romero López se convierte en el segundo candidato a alcalde nacionalista del departamento de Yoro en denunciar un atentado en este año electoral.

En la madrugada del pasado 9 de agosto, Juan Carlos Molina Puerto, actual alcalde de Olanchito que busca reelegirse, fue objeto de un tiroteo.

Según lo informado, el hecho ocurrió a eso de la 1 a.m, cuando sujetos desconocidos dispararon hacia la vivienda del edil ubicada en el barrio Abajo. Molina dijo no saber de quién pudo venir el ataque.

"Escuché ocho disparos, de los cuales dos impactaron en mi vehículo y tres en la pared del comedor", relató.

En el transcurso de 2025 ya son varios los aspirantes a una alcaldía los que han sido víctimas de atentado.

El pasado 1 de agosto, Rubén Darío Pacheco, actual alcalde de Quimistán (Santa Bárbara) del partido Libertad y Refundación (Libre), fue atacado a balazos cuando se transportaba en su camioneta.

Otro político atacado fue Nelson Ramírez, quien aspira a la alcaldía de Lepaera, Lempira, bajo la bandera del Partido Nacional. El atentado se registró el 19 de mayo, cuando sujetos tirotearon su negocio. Nadie resultó herido.

También el candidato a alcalde de Azacualpa (Santa Bárbara) del Partido Liberal, Nelson Bueso, fue víctima de un atentado el pasado 26 de agosto. Bueso resultó herido, pero se pudo recuperar al ser sometido a una cirugía.

Tras recuperarse, el político liberal acusó a la hija de Sonia Esperanza Ortega Rodríguez, quien es la vicealcaldesa de Azacualpa por el partido Libre.

"La persona que me disparó es hermana de alguien que me apoya económicamente para la labor social que nosotros hacemos, y pues lamentablemente no estaba de acuerdo porque es hija de la vicealcaldesa actual", relató.