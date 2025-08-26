Estable se encuentra candidato a alcalde de Azacualpa que sufrió atentado

San Pedro Sula, Honduras.- Nelson Bueso, candidato a alcalde de Azacualpa por el Partido Liberal, quien sufrió un atentado en la mañana de este martes, se encuentra estable y es atendido en un centro médico, confirmó José Amaya, candidato a diputado de Santa Bárbara.
"El hombre está estable gracias a Dios. Solo fue una bala la que ingresó a su hombro derecho", declaró Amaya.
Además, detalló que el atentado ocurrió en la localidad de Sula, en el municipio de Macuelizo, donde atendía unos asuntos personales.
Estando en el interior de su vehículo, se perpetró el ataque, por lo que Bueso fue remitido a una clínica privada de San Pedro Sula. Ahora espera que le den el alta médica tras ser sometido a cirugía.
Amaya desconoce si fue solamente uno o varios los sujetos que participaron en el tiroteo contra Nelson Bueso, por lo que espera las investigaciones por parte de la Policía Nacional.
Respecto a si podría tratarse de un atentado por motivaciones políticas, dijo que "no podemos asegurar ese tipo de hechos, sería muy irresponsable, pero no lo podemos descartar tampoco".
Atentados contra políticos de Santa Bárbara
El pasado 1 de agosto, Rubén Darío Pacheco, alcalde de Quimistán quien busca la reelección con Libertad y Refundación (Libre), fue víctima de un atentado en horas de la noche cuando se conducía en su camioneta junto a su hijo.
Afortunadamente, tanto el edil como su hijo salieron ilesos de los impactos de bala inferidos por individuos desconocidos.
Días después, el pasado 8 de agosto, el candidato a diputado del Partido Nacional, Mario Reyes, fue secuestado cuando se dirigía hacia el municipio de Las Vegas para conversar con otros correligionarios, entre ellos el diputado Mario Alonso Pérez.
Reyes fue interceptado a la altura del sector de Pito Solo por sujetos fuertemente armados, quienes lo obligaron a subirse a la camioneta en la que se movilizaban.
Afortunadamente, horas después, Reyes y su acompañante con el que fue privado de su libertad fueron encontrados por agentes policiales entre Ceguaca y San Francisco de Ojuera.
Se capturó a un hombre y a una mujer sospechosos de haber participado en el crimen, quienes presuntamente estarían vinculados a una banda criminal.