Estable se encuentra candidato a alcalde de Azacualpa que sufrió atentado

San Pedro Sula, Honduras.- Nelson Bueso, candidato a alcalde de Azacualpa por el Partido Liberal, quien sufrió un atentado en la mañana de este martes, se encuentra estable y es atendido en un centro médico, confirmó José Amaya, candidato a diputado de Santa Bárbara. "El hombre está estable gracias a Dios. Solo fue una bala la que ingresó a su hombro derecho", declaró Amaya.

Además, detalló que el atentado ocurrió en la localidad de Sula, en el municipio de Macuelizo, donde atendía unos asuntos personales. Estando en el interior de su vehículo, se perpetró el ataque, por lo que Bueso fue remitido a una clínica privada de San Pedro Sula. Ahora espera que le den el alta médica tras ser sometido a cirugía. Amaya desconoce si fue solamente uno o varios los sujetos que participaron en el tiroteo contra Nelson Bueso, por lo que espera las investigaciones por parte de la Policía Nacional. Respecto a si podría tratarse de un atentado por motivaciones políticas, dijo que "no podemos asegurar ese tipo de hechos, sería muy irresponsable, pero no lo podemos descartar tampoco".

Atentados contra políticos de Santa Bárbara