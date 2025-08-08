Los abandonaron tras persecución policial: revelan cómo rescataron a Mario Reyes

Previo a hallar con vida a Mario Reyes, la Policía Nacional capturó a dos personas: una mujer y un hombre. Uno fue encontrado en el carro del diputado, una Toyota Prado gris, y otro en el vehículo de los secuestradores, una Hilux blanca.
Juan Manuel Aguilar Godoy, director de la Policía, confesó que, debido a la presión policial, las personas que intentaron privarlos de su libertad decidieron abandonarlos.
Mario Reyes, junto a dos personas más con las que vivió los duros momentos, fueron dejados en libertad. Tres personas más estarían prófugas de la justicia, pese a que ya se capturó a dos.
El rescate del diputado suplente y sus dos acompañantes se dio a conocer entre la 1:00 y las 2:00 p.m. en San Francisco de Ojuera, Santa Bárbara.
Juan Manuel Aguilar, director de la Policía, informó que el parlamentario "fue encontrado entre Ceguaca y San Francisco de Ojuera. Hay dos personas detenidas con el vehículo del diputado".
La Policía descartó que se tratara de un rapto, ya que este término se utiliza para fines sexuales. La figura que se maneja en el nuevo Código Penal es privación de libertad.
Con relación al estado de salud de Reyes y sus dos acompañantes, Aguilar añadió: "Ellos fueron abandonados por las personas que hicieron el acto ilícito y un helicóptero está buscando a las otras tres personas que se dieron a la fuga, mientras hay dos detenidos".
Por su parte, Mario Reyes expresó que son momentos que no se los desea a nadie. Reconoció que se resignó, pero siempre estuvo orando.
"A tomar cartas en el asunto, íbamos hacia Las Vegas, que nos esperaban a las 10 de la mañana. De repente se me apagó el carro y se bajaron a desconectar la batería".
Sobre cómo fue el momento en el que los privaron de su libertad, Mario relató: "Se nos paró un carro a la par y las personas andaban enmascaradas. Nos decían solo que agacháramos la cabeza y nos encañonaron, nos bajaron y nos llevaron hacia la montaña a eso de las 9:50 de la mañana".