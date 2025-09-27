Mujer muere dentro de su casa tras incendio en Mirador de Oriente

Tegucigalpa, Honduras.- En la madrugada de este sábado -27 de septiembre- se reportó el incendio de una vivienda en la colonia Mirador de Oriente, en la capital, donde murió una mujer de 19 años de edad.
La víctima fue identificada como Jancy España Arévalo, quien se encontraba descansando en su casa ubicada a inmediaciones del kilómetro 7 de la carretera que conduce hacia el municipio de Danlí, en el departamento de El Paraíso.
De acuerdo a la abuela de España Arévalo, ella había llegado a la casa a eso de las 9 de la noche tras su jornada de trabajo. Con ella se encontraba su novio, quien logró sobrevivir al incendio que se desató alrededor de la 1 de la mañana.
Los vecinos de la colonia y elementos del Cuerpo de Bomberos intentaron apaciguar las flamas lo más pronto posible. Lamentablemente, las llamaradas se expandieron con rapidez, impidiendo rescatar a la muchacha.
La familia de la víctima exige que se esclarezcan los hechos para determinar si fue un incendio accidental o por negligencia. Ante ello, el Cuerpo de Bomberos ya se encuentra investigando el caso.
La abuela de España describió a su nieta como alguien luchadora, alegre y trabajadora. También recordó que fue reina de belleza en el municipio de Nueva Armenia hace tres años y que laboraba en un restaurante de comida rápida.
A su vez, pidió a las autoridades de Medicina Forense agilizar las diligencias de autopsia y demás para poder darle cristiana sepultura a su nieta.
"Quiero hacerle un llamado al Ministerio Público para que agilicen el trámite para poder velar y enterrar a nuestra nieta porque es un dolor muy grande. Por lo menos velarla y sepultarla como ella lo merecía", declaró.