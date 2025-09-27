Mujer muere dentro de su casa tras incendio en Mirador de Oriente

Tegucigalpa, Honduras.- En la madrugada de este sábado -27 de septiembre- se reportó el incendio de una vivienda en la colonia Mirador de Oriente, en la capital, donde murió una mujer de 19 años de edad. La víctima fue identificada como Jancy España Arévalo, quien se encontraba descansando en su casa ubicada a inmediaciones del kilómetro 7 de la carretera que conduce hacia el municipio de Danlí, en el departamento de El Paraíso.

De acuerdo a la abuela de España Arévalo, ella había llegado a la casa a eso de las 9 de la noche tras su jornada de trabajo. Con ella se encontraba su novio, quien logró sobrevivir al incendio que se desató alrededor de la 1 de la mañana. Los vecinos de la colonia y elementos del Cuerpo de Bomberos intentaron apaciguar las flamas lo más pronto posible. Lamentablemente, las llamaradas se expandieron con rapidez, impidiendo rescatar a la muchacha. La familia de la víctima exige que se esclarezcan los hechos para determinar si fue un incendio accidental o por negligencia. Ante ello, el Cuerpo de Bomberos ya se encuentra investigando el caso.