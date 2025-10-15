Hallan cadáver de una mujer en la colonia El Carmen de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.-El cadáver de una mujer fue encontrado la tarde de este miércoles 15 de octubre en una solitaria calle de la colonia El Carmen, de San Pedro Sula, en el norte de Honduras.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima que fue encontrada por las personas que pasaron por el lugar.

El cuerpo de la mujer solo estaba usando un short oscuro y una camisa gris; el cadáver estaba boca arriba y tirada en medio de la calle.