Hallan cadáver de una mujer en la colonia El Carmen de San Pedro Sula

Hasta el momento se desconoce la identidad de la fallecida, quien usaba un short y una camisa gris. Las autoridades investigan el caso

  • 15 de octubre de 2025 a las 16:08
El cuerpo de la fallecida estaba en medio de una calle en la colonia El Carmen

San Pedro Sula, Honduras.-El cadáver de una mujer fue encontrado la tarde de este miércoles 15 de octubre en una solitaria calle de la colonia El Carmen, de San Pedro Sula, en el norte de Honduras.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima que fue encontrada por las personas que pasaron por el lugar.

El cuerpo de la mujer solo estaba usando un short oscuro y una camisa gris; el cadáver estaba boca arriba y tirada en medio de la calle.

Quedó junto a su arma: Luis Vásquez, supuesto pandillero acribillado en balacera en Ciudad España

Las autoridades llegaron al lugar y acordonaron la escena a la espera de Medicina Forense para que realice el respectivo levantamiento de ley.

El cuerpo de la mujer fue trasladado hasta la morgue sampedrana para poder realizar la autopsia de ley y reconocimiento de la fallecida.

