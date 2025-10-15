Quedó junto a su arma: Luis Vásquez, supuesto pandillero acribillado en balacera en Ciudad España

Un joven de 28 años de edad identificado como Luis Antonio Vásquez, fue el supuesto pandillero que murió en un enfrentamiento con la Policía Nacional en Ciudad España, Tegucigalpa.
El joven fue acribillado cuando bajó del vehículo en el que era perseguido, se subió al techo de una vivienda y allí fue alcanzado por las balas.
Junto al cuerpo de la víctima quedó el arma que portaba. El joven nació en Francisco Morazán un 1 de septiembre de 1997.
El joven tenía tatuado el número 18 en todo su pecho y quedó tendido en el techo junto a su arma y una gorra.
En su fotografía de identidad, Luis aparecía sin cabello, a diferencia de cuando fue asesinado, que lucía una melena larga. ¿Qué se sabe del enfrentamiento?
Durante el intercambio de disparos, una persona murió y otra fue detenida. Se conoció que la Policía Nacional fue alertada sobre un posible secuestro, por lo que inició una persecución contra los sospechosos.
El hecho ocurrió la tarde del martes 14 de octubre, cuando los agentes atendieron una denuncia sobre un secuestro en la zona.
El enfrentamiento entre pandilleros y policías se dio tras el cumplimiento de la denuncia recibida por agentes de la Unidad Metropolitana de Prevención Número 2, donde se reportaba que en un vehículo tipo turismo llevaban a dos personas secuestradas, según la información policial.
Los supuestos pandilleros se transportaban en un vehículo turismo color blanco y, aparentemente, llevaban consigo a sus víctimas. Durante la persecución se produjo un cruce de disparos, en el que los agentes perforaron las llantas del vehículo, lo que provocó que quedaran acorralados. Se desconoce cuántas personas viajaban a bordo del automóvil.
Los individuos se conducían en un vehículo blanco, marca Hyundai, el cual quedó con impactos de bala en la parte trasera y con varios vidrios laterales destruidos.