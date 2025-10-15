Quedó junto a su arma: Luis Vásquez, supuesto pandillero acribillado en balacera en Ciudad España

Los supuestos pandilleros se transportaban en un vehículo turismo color blanco y, aparentemente, llevaban consigo a sus víctimas. Durante la persecución se produjo un cruce de disparos, en el que los agentes perforaron las llantas del vehículo, lo que provocó que quedaran acorralados. Se desconoce cuántas personas viajaban a bordo del automóvil.