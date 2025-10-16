Buscan niño de 3 años que habría sido arrastrado por río Tixcagua en Choluteca

Concepción de María, Choluteca.- Un menor identificado como Cristian Espino Corrales, de apenas 3 años de edad, desapareció la tarde del miércoles 15 de octubre mientras jugaba en el patio de la casa de su abuelo en Concepción de María, municipio del departamento de Choluteca. Las autoridades, rescatistas y voluntarios coordinaron un operativo en las aguas del río Tixcagua, pues se presume que el niño pudo haber sido arrastrado por la corriente.

El momento exacto de la desaparición aún no ha sido determinado con precisión por los testigos, pero familiares declararon que Cristian se encontraba en las inmediaciones del cauce cuando su risa fue vencida por el silencio. Inmediatamente se dio aviso a las autoridades locales, que desplegaron equipos con embarcaciones pequeñas, personal de búsqueda acuática y drones, con el fin de localizarlo antes de que la corriente lo arrastrara más lejos.



Mes trágico

Este caso de desaparición se enmarca en una serie de episodios trágicos protagonizados por menores en los últimos días en Honduras. Entre el 10 y el 13 de octubre de 2025, siete niños murieron en distintos hechos registrados en el país. Las víctimas fueron identificadas como Dylan Andrés Carías Fúnez (8), Josué Isaí Herrera Fúnez (12), Keener Eliud Gómez Vásquez (13), Nery Jair Sierra (10), Sebastián Serrano (8), Dayra Siloé Serrano y Jairo Isaac García. El viernes 10 de octubre, Dylan Andrés Fúnez y Josué Isaí Fúnez, dos primos de 8 y 12 años respectivamente, murieron al ser arrastrados por una quebrada en la colonia Cantarero López, en Comayagüela. Mientras tanto, la mañana del lunes 13 de octubre, Nery Jair Sierra, de 10 años, fue hallado sin vida en Masaguara, Jesús de Otoro, Intibucá. El menor fue arrastrado por una corriente el fin de semana y su cuerpo fue recuperado por equipos de búsqueda y rescate. Asimismo, en la comunidad de Malsincales, Cololaca, Lempira, Keener Eliud Gómez Vásquez, de 13 años, perdió la vida tras ser arrastrado por el río Gualmite mientras intentaba cruzarlo montado a caballo. El cuerpo fue encontrado horas después del hecho. La tarde del lunes de esa semana también se registró un accidente de tránsito en San Marcos, Omoa, departamento de Cortés, que dejó al menos cinco menores heridos y dos fallecidos: Sebastián Serrano, de 8 años, y Dayra Siloé Serrano. Los pequeños regresaban de su escuela en una mototaxi cuando fueron impactados por una camioneta en la carretera CA-13. Vecinos auxiliaron a las víctimas mientras llegaban los cuerpos de socorro.