Tenía una bolsa en la cabeza y dos tatuajes: ¿Qué se sabe de la mujer asesinada en SPS?

El cadáver de una mujer fue encontrado en el sector que conduce hacia el desvío de la residencial El Limonar, en San Pedro Sula, departamento de Cortés. ¿Qué se sabe de este crimen?
El hecho se registró ayer miércoles -15 de octubre- en horas de la tarde, cuando se reportó el hallazgo del cuerpo de una mujer en una solitaria calle.
La víctima fue identificada de manera preliminar como Maholy Díaz, alias "La Bichota", de entre 22 y 25 años de edad. Foto compartida del rostro de la víctima.
El cuerpo fue encontrado abandonado, con una bolsa que cubría su cabeza; vestía un short negro y una blusa de rayas blancas y negras.
La joven fue encontrada con una bolsa en la cabeza. Sse desconoce la manera en la que fue asesinada.
Investigaciones preliminares de las autoridades indican que la mujer fue asesinada en otro lugar y su cuerpo trasladado a la zona donde fue hallado.
La fémina tenía dos tatuajes en sus manos, los cuales servirían para el proceso de identificación por parte del personal de Medicina Forense, según las autoridades.
Autoridades policiales llegaron hasta el lugar para acordonar la escena. Su cuerpo ya se encuentra en la morgue sampedrana.
Hasta el momento se desconocen las causas por las que le habrían quitado la vida a esta mujer, así como la identidad de los implicados en el crimen.
San Pedro Sula es una de las ciudades con más asesinatos en Honduras, según datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.