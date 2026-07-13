Bajó a revisar su vehículo y olvidó poner el freno de mano: veterinaria murió atropellada por su carro

Tegucigalpa, Honduras.- Un descuido al volante terminó con la vida de una mujer de 46 años de edad, quien murió días después de haber sido atropellada por su propio vehículo, mientras trataba de revisar una falla. La víctima fue identificada como Cindy Yamileth Hernández Colindres, de 46 años de edad. Su familia aseguró que sufrió heridas de gravedad y posteriomente fue trasladada al Hospital Escuela.

Se desconoce cuándo sucedió el hecho, pero la mujer estuvo varios días interna en el principal centro asistencial del país y su muerte se reportó el pasado domingo 12 de julio en horas de la noche. De acuerdo con lo relatado por su familia, el terrible accidente que le costó la vida a Cindy Hernández ocurrió en el barrio El Bosque, en la capital, cuando la mujer se dirigía a realizar varias diligencias.