ATIC detiene a custodio por supuesto abuso sexual contra dos menores

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público (MP) informó este jueves 10 de septiembre sobre la detención preventiva de un custodio, señalado por su presunta participación en hechos de abuso sexual contra dos menores de edad. Agentes de apoyo estratégico, operaciones especiales y comunicaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) dieron cumplimiento a una orden de detención preventiva emitida por la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia (FEP-NIÑEZ) de la Regional Norte. Según el MP, el detenido fue identificado como Adil Gerardo Cárcamo Moncada, quien se desempeñaba como custodio en un centro pedagógico de internamiento para menores en la zona norte del país.

De manera preliminar, las investigaciones establecieron que el sospechoso habría cometido abusos sexuales en perjuicio de dos menores de edad, por lo que los fiscales ya preparan el requerimiento fiscal correspondiente.



¿Cómo sucedió?

Los hechos habrían ocurrido a inicios de la semana pasada, cuando el sospechoso se encontraba cumpliendo su turno de trabajo y, durante horas de la madrugada, se trasladó hasta uno de los módulos donde permanecían las víctimas. Posteriormente, Moncada habría cometido los supuestos abusos en reiteradas ocasiones y, tras los hechos, amenazó a los menores con mantenerlos encerrados por tiempo indeterminado si denunciaban las agresiones.

Por estos hechos, Cárcamo Moncada sería acusado por los supuestos delitos de violación agravada continuada, provocación sexual y tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Emergencia nacional

Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), advirtió que la violencia contra niños, niñas y adolescentes continúa representando uno de los principales desafíos de seguridad y justicia en Honduras. A partir de las estimaciones derivadas de los datos disponibles, Castañeda sostuvo que Honduras podría estar enfrentando alrededor de 1,208 casos de abuso sexual infantil al año, equivalentes a aproximadamente 57 casos diarios, una situación que calificó como "una emergencia que debe ser atendida de manera integral".