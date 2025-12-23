  1. Inicio
  2. · Sucesos

Asesinan de varios disparos a un menor de edad en El Progreso, Yoro

El adolescente fue atacado a balazos por desconocidos en una calle de tierra de la colonia Esperanza de Jesús, en El Progreso, Yoro; autoridades investigan el crimen

  • Actualizado: 23 de diciembre de 2025 a las 06:13
Asesinan de varios disparos a un menor de edad en El Progreso, Yoro

El joven fue encontrado tirado boca abajo en una calle de tierra del sector, con la cabeza sobre un gran charco de sangre, que quedo como resultado del ataque.

Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Un menor de edad perdió la vida de forma violenta la madrugada de este martes -23 de diciembre-, luego de que desconocidos le dispararan en múltiples ocasiones.

El lamentable hecho ocurrió en la colonia Esperanza de Jesús, ubicada en el municipio de El Progreso, departamento de Yoro, de donde era originario el joven.

La víctima fue identificada, de manera preliminar, como Axel Echeverría, quien tendría entre 14 y 17 años de edad.

Sin vida y en un callejón: así encontraron a un hombre en el barrio Perpetuo Socorro

El joven fue encontrado tirado boca abajo en una calle de tierra del sector, con la cabeza sobre un gran charco de sangre, que quedo como resultado del ataque.

De acuerdo con información preliminar, sujetos desconocidos lo interceptaron mientras transitaba por la zona y le dispararon en reiteradas ocasiones hasta quitarle la vida.

Elementos de la Policía Nacional (PN) llegaron al lugar tras ser alertados por vecinos del sector, quienes escucharon varias detonaciones de arma de fuego.

Al arribar a la escena, las autoridades acordonaron el área y realizaron el levantamiento del cuerpo en conjunto con personal de Medicina Forense.

Recibió 10 impactos de bala: Así era Luis Fernando Vásquez, DJ acribillado en SPS

Hasta el momento, se desconocen las razones por las que le quitaron la vida al menor, así como las circunstancias exactas en las que ocurrió el crimen.

No obstante, las autoridades policiales informaron que ya se inició una investigación para esclarecer los hechos y dar con el paradero de los responsables, quienes se dieron a la fuga.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias