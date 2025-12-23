Asesinan de varios disparos a un menor de edad en El Progreso, Yoro

Tegucigalpa, Honduras.- Un menor de edad perdió la vida de forma violenta la madrugada de este martes -23 de diciembre-, luego de que desconocidos le dispararan en múltiples ocasiones. El lamentable hecho ocurrió en la colonia Esperanza de Jesús, ubicada en el municipio de El Progreso, departamento de Yoro, de donde era originario el joven. La víctima fue identificada, de manera preliminar, como Axel Echeverría, quien tendría entre 14 y 17 años de edad.

El joven fue encontrado tirado boca abajo en una calle de tierra del sector, con la cabeza sobre un gran charco de sangre, que quedo como resultado del ataque. De acuerdo con información preliminar, sujetos desconocidos lo interceptaron mientras transitaba por la zona y le dispararon en reiteradas ocasiones hasta quitarle la vida. Elementos de la Policía Nacional (PN) llegaron al lugar tras ser alertados por vecinos del sector, quienes escucharon varias detonaciones de arma de fuego. Al arribar a la escena, las autoridades acordonaron el área y realizaron el levantamiento del cuerpo en conjunto con personal de Medicina Forense.