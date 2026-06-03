Asesinan a joven y le roban la motocicleta en Choluteca

Según versiones preliminares, el muchacho habría sido interceptado por varios sujetos que, tras despojarlo de su motocicleta, le quitaron la vida y huyeron del lugar con rumbo desconocido.

Choluteca, Honduras.- La violencia se convirtió en cobrar una vida en el departamento de Choluteca. Un joven identificado como Olvin Galo fue asesinado la noche del martes en el barrio Alegría , en la cabecera departamental.

Vecinos de la zona alertaron a las autoridades sobre lo ocurrido, por lo que agentes de la Policía Nacional se desplazaron al sitio para asegurar la escena e iniciar las primeras diligencias investigativas.

Posteriormente, personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cadáver y su traslado para los procedimientos correspondientes.

Las autoridades manejan como una de las principales hipótesis que el crimen se produjo durante un robo; Sin embargo, indicaron que continuaron recopilando indicios y declaraciones para establecer con certeza cómo se desarrollaron los hechos.

Hasta ahora no se reportan capturas relacionadas con el caso, mientras los cuerpos de investigación trabajan para identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.