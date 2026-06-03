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Asesinan a joven y le roban la motocicleta en Choluteca

Olvin Galo murió de forma violenta en el barrio Alegría de Choluteca. Las autoridades investigan si el crimen estuvo relacionado con el robo de la motocicleta en la que se conducía

  • Actualizado: 03 de junio de 2026 a las 11:42
Asesinan a joven y le roban la motocicleta en Choluteca

La víctima respondía al nombre de Olvin Galo, según informaron las autoridades.

Foto: Cortesía.

Choluteca, Honduras.- La violencia se convirtió en cobrar una vida en el departamento de Choluteca. Un joven identificado como Olvin Galo fue asesinado la noche del martes en el barrio Alegría, en la cabecera departamental.

Según versiones preliminares, el muchacho habría sido interceptado por varios sujetos que, tras despojarlo de su motocicleta, le quitaron la vida y huyeron del lugar con rumbo desconocido.

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Vecinos de la zona alertaron a las autoridades sobre lo ocurrido, por lo que agentes de la Policía Nacional se desplazaron al sitio para asegurar la escena e iniciar las primeras diligencias investigativas.

Posteriormente, personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cadáver y su traslado para los procedimientos correspondientes.

Las autoridades manejan como una de las principales hipótesis que el crimen se produjo durante un robo; Sin embargo, indicaron que continuaron recopilando indicios y declaraciones para establecer con certeza cómo se desarrollaron los hechos.

Hasta ahora no se reportan capturas relacionadas con el caso, mientras los cuerpos de investigación trabajan para identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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