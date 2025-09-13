Asesinan a un hombre cerca de un campo de fútbol en Nacaome, Valle

Nacaome, Valle.- En las cercanías de un campo de fútbol fue encontrado un hombre asesinado en la localidad de El Junquillo en el municipio de Nacaome del departamento de Valle, en la zona sur de Honduras.
El fallecido fue identificado preliminarmente como José Colindres, quien presentaba impactos de bala en su cuerpo. La víctima era originaria de El Junquillo.
El cadáver de Colindres fue hallado por un grupo de jóvenes que se dirigían a jugar al campo de fútbol. Los muchachos se percataron del cuerpo que yacía en un costado del terreno.
Se está a la espera de los informes por parte de la Policía Nacional sobre más información sobre el crimen contra el joven hondureño.
Asesinatos de este sábado
Durante este sábado -13 de septiembre- se han reportado asesinatos en otros sectores del país.
En la ciudad de San Pedro Sula en horas de la tarde se dio a conocer que un hombre fue acribillado de varios balazos en el reconocido barrio Cabañas.
El hecho ocurrió exactamente en la 16 avenida, entre la 12 y 13 calle del barrio en mención. Se desconoce el nombre del fallecido.
Por otro lado, en la comunidad garífuna de Bajamar le quitaron la vida de al menos dos disparos a un hombre identificado como Arnaldo Isidro Rodríguez, de aproximadamente 58 años de edad.