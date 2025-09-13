Dos menores mueren en choque mientras volvían de un retiro espiritual en Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras.- Una tragedia se registró este sábado 13 de septiembre en la carretera que conduce desde Zacapa hacia Santa Bárbara, donde un Honda Civic y un pickup colisionaron, dejando como saldo la muerte de dos menores de edad.

Las víctimas fueron identificadas como Ángel Guardado, de 17 años, y Daniel, de 13 años. Ambos regresaban de un retiro espiritual cuando ocurrió el accidente en una curva prolongada del sector.

De las víctimas se conocieron pocos detalles. Únicamente se supo de forma preliminar que Ángel cursaba la carrera de informática en su colegio.