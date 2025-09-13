  1. Inicio
Dos menores mueren en choque mientras volvían de un retiro espiritual en Santa Bárbara

Ángel Guardado, de 17 años, y Daniel, de 13, murieron en un accidente vial en Santa Bárbara mientras regresaban de un retiro religioso

  • 13 de septiembre de 2025 a las 16:27
La Policía Nacional investiga la colisión en la carretera hacia Santa Bárbara que dejó sin vida a dos menores de edad.

 Foto: captura de pantalla

Santa Bárbara, Honduras.- Una tragedia se registró este sábado 13 de septiembre en la carretera que conduce desde Zacapa hacia Santa Bárbara, donde un Honda Civic y un pickup colisionaron, dejando como saldo la muerte de dos menores de edad.

Las víctimas fueron identificadas como Ángel Guardado, de 17 años, y Daniel, de 13 años. Ambos regresaban de un retiro espiritual cuando ocurrió el accidente en una curva prolongada del sector.

De las víctimas se conocieron pocos detalles. Únicamente se supo de forma preliminar que Ángel cursaba la carrera de informática en su colegio.

La Policía Nacional informó que aún se desconocen las causas exactas del choque y que las investigaciones se encuentran en curso.

Las autoridades acordonaron la zona y esperan la llegada de Medicina Forense para el levantamiento de los cuerpos.

Debido al incidente, la vía permanece parcialmente cerrada, afectando la entrada y salida de Santa Bárbara.

