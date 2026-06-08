Asesinan a balazos a un hombre en la colonia Cerro Grande

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre fue asesinado a balazos por desconocidos en la zona 8 de la colonia Cerro Grande de la capital; sus restos mortales fueron encontrados este lunes 8 de junio.
Según el reporte preliminar, la víctima de aproximadamente 40 años, -cuya identidad no ha sido revelada- quedó tendida en la calle sin signos vitales, tras haber recibido múltiples impactos de arma de fuego.
Tras el reporte ante las autoridades, agentes de la Policía Nacional arribaron a la zona en la que se encontraba el cadáver para acordonar la escena y realizar la investigación correspondiente.
Miembros de Medicina Forense realizaron respectivo el levantamiento del cuerpo y su traslado hacia la morgue del Ministerio Público.
Hasta ahora se desconoce el móvil del crimen, la identidad y el paradero de los responsables de este crimen.
Más muertos
Esta sería la tercer muerte violenta en un lapso de 24 horas; el recuento inició en la aldea Cerro Grande, donde un hombre perdió la vida tras ser atacado a pedradas. Posteriormente, se reportó otro hecho en la colonia Villa Franca, escenario donde un hombre fue asesinado a disparos. El recuento de víctimas culminó provisionalmente la mañana de este lunes con el hallazgo del cuerpo en la zona 8 de Cerro Grande.
Las autoridades iniciaron las respectivas indagaciones para determinar los móviles detrás de los hechos violentos mencionados anteriormente.
Mientras tanto, la población continúa cuestionando la seguridad en el país, debido a que los crímenes y muertes parecen ir en aumento, en vez de disminuir.