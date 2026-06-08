Asesinan a balazos a un hombre en la colonia Cerro Grande

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre fue asesinado a balazos por desconocidos en la zona 8 de la colonia Cerro Grande de la capital; sus restos mortales fueron encontrados este lunes 8 de junio. Según el reporte preliminar, la víctima de aproximadamente 40 años, -cuya identidad no ha sido revelada- quedó tendida en la calle sin signos vitales, tras haber recibido múltiples impactos de arma de fuego.

Tras el reporte ante las autoridades, agentes de la Policía Nacional arribaron a la zona en la que se encontraba el cadáver para acordonar la escena y realizar la investigación correspondiente. Miembros de Medicina Forense realizaron respectivo el levantamiento del cuerpo y su traslado hacia la morgue del Ministerio Público. Hasta ahora se desconoce el móvil del crimen, la identidad y el paradero de los responsables de este crimen.

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