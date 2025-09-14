  1. Inicio
Anciano de 70 años muere al ser arrastrado por una quebrada en Santa Bárbara

Un señor de la tercera edad identificado como Demetrio Rodríguez murió tras ser arrastrado por la corriente de una quebrada en Las Vegas, Santa Bárbara

  • 14 de septiembre de 2025 a las 14:37
Anciano de 70 años muere al ser arrastrado por una quebrada en Santa Bárbara

El cuerpo del hombre fue encontrado a la altura de la colonia Orellana en el municipio de Las Vegas, Santa Bárbara.

 Foto: redes sociales

Las Vegas, Santa Bárbara.- Un anciano de 70 años de edad murió tras ser arrastrado por la fuerte corriente de una quebrada en el municipio de Las Vegas en el departamento de Santa Bárbara.

El fallecido fue identificado como Demetrio Rodríguez, cuyo cuerpo fue encontrado en el caudal a inmediaciones de la colonia Orellana, en la carretera que conduce hacia el municipio de Atima.

Hasta el momento se desconocen más detalles sobre cómo Rodríguez cayó al riachuelo, desde donde lo arrastró la corrientes y otros datos de interés.

Al lugar llegaron oficiales de la Policía Nacional para iniciar las investigaciones. De igual forma, se espera que lleguen el resto de autoridades para levantar el cuerpo del señor de la tercera edad.

En las últimas horas se han reportado lluvias en diferentes zonas de Honduras como Francisco Morazán, Choluteca, Valle, Comayagua, Intibucá, Atlántida, Cortés y Santa Bárbara.

Esto provoca la crecida de ríos, riachuelos y quebradas, al igual que aumenta el riesgo de deslaves y derrumbes en lugares vulnerables, fenómenos que ponen en riesgo la vida humana. Es por ello que las autoridades llaman a la población a tomar precaución.

Para este domingo la Secretaría de Contingencias y Gestión de Riesgos (Copeco) pronosticó precipitaciones en todos los departamentos a nivel nacional.

Las lluvias se deben al desplazamiento de una onda tropical y los remanentes a su paso con una vaguada de niveles bajos. Esto dejará precipitaciones en la mayoría del territorio nacional.

Por la tarde de este domingo, se espera el ingreso de humedad proveniente desde el mar Caribe y el océano Pacífico, fenómenos que ocasionarán lluvias en el centro, occidente, suroccidente, oriente y norte del país.

