​​​​Ledis Esmeralda Martínez, la quinceañera que perdió la vida tras un accidente en Olancho

Ledis Esmeralda Martínez murió luego de haber estado hospitalizada luchando por su vida, tras quedar gravemente herida en un accidente de tránsito en Olancho

  • 14 de septiembre de 2025 a las 11:13
1 de 10

Según testimonios, la menor Ledis Esmeralda Martínez sufrió graves heridas en un accidente de tránsito en el departamento de Olancho, zona oriental de Honduras, por lo que fue trasladada de emergencia a un centro asistencial de la zona.

 Foto: Cortesía
2 de 10

Familiares, desesperados por su estado de salud, incluso apelaron a la solidaridad de los hondureños para recaudar fondos que permitieran costear los tratamientos médicos, pero ella no logró sobrevivir.

 Foto: Cortesía
3 de 10

Tras sufrir el accidente de tránsito, se confirmó la muerte de Ledis Esmeralda Martínez, quien estuvo luchando en la camilla de un hospital por su vida.

 Foto: Cortesía
4 de 10

El accidente ocurrió el 7 de septiembre; desde entonces permaneció hospitalizada y fue hasta el pasado 13 de septiembre que se confirmó su deceso.

 Foto: Cortesía
5 de 10

Por una semana, la joven, que había disfrutado recientemente de su fiesta de 15 años, luchó contra las graves heridas provocadas por el accidente, pero finalmente le arrebataron la vida.

 Foto: Cortesía
6 de 10

El hecho tuvo lugar en la carretera que conecta las comunidades de Zopilotepe y San Nicolás, donde el vehículo quedó volcado.

 Foto: Cortesía
7 de 10

La joven se transportaba junto a su familia en un vehículo tipo pick-up blanco cuando se registró el percance en Olancho.

Foto: Cortesía
8 de 10

Tras la tragedia, fue trasladada de inmediato a un centro asistencial, pero pese a los esfuerzos de los médicos, no logró sobrevivir.

 Foto: Cortesía
9 de 10

Uno de los mejores recuerdos de Ledis es que había disfrutado a lo grande, como toda una princesa, de su fiesta de 15 años.

 Foto: Cortesía
10 de 10

Al celebrar sus 15 primaveras, la joven lució un hermoso vestido azul con toques dorados y en su cabeza una elegante diadema que la hacía ver como toda una princesa.Tras la tragedia, fue trasladada de inmediato a un centro asistencial, pero pese a los esfuerzos de los médicos, no logró sobrevivir.

 Foto: Cortesía
