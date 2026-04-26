Acusados de abusos en casa hogar de Choloma quedan en libertad provisional; uno con medidas sustitutivas

Tegucigalpa, Honduras.- Cuatro personas acusadas de supuestos maltratos y abusos contra menores en una casa hogar del sector de Ticamaya, en Choloma, Cortés, quedaron en libertad tras una resolución judicial que les permite defenderse fuera de prisión.

Entre los imputados figura el ciudadano suizo Christof Oliver Wittwer, director del centro, junto a su esposa Petronia Betulia Bautista, la psicóloga Fanny Maribel Tábora y el profesor Jimmy Emanuel Romero.

Luego de la audiencia inicial, la jueza dictó sobreseimiento provisional para Christof Oliver Wittwer, director del centro, junto a su esposa Petronia Betulia Bautista, la psicóloga Fanny Maribel Tábora. Y auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas a la prisión para Jimmy Emanuel Romero, por lo que los cuatro acusados enfrentarán el proceso judicial en libertad.



En el caso de Jimmy, se le señala por trato degradante en perjuicio de varios menores de edad, provocando conductas inapropiadas y violentas.



Tras la decisión de la jueza de letras seccional del área penal, Jimmy Romero deberá rendir su promesa ante la secretaría de la judicatura, cumplir con las medidas cautelares sustitutivas de la presentación periódica una vez al mes, no podrá salir del país sin autorización del juez competente y se le prohíbe comunicarse o acercarse a los ofendidos.

