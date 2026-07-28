Acribillan a joven cuando regresaba de velorio de su abuelo en la comunidad de Río Hondo

Tegucigalpa, Honduras.-Un joven fue asesinado la madrugada de este martes 28 de julio cuando regresaba a su vivienda del velorio de su abuelo en la comunidad de Río Hondo, del Distrito Central, en la carretera al departamento de Olancho. La víctima fue identificada como Norman Alexander Sosa, de 27 años de edad, quien se conducía a eso de las 2:00 de la mañana en su vehículo y fue interceptado por los criminales, quienes le dispararon en reiteradas ocasiones hasta quitarle la vida. El cuerpo de Sosa quedó dentro del vehículo turismo color negro y en los alrededores se contabilizaron al menos doce casquillos de arma de fuego automática.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar de la escena del crimen y acordonaron el área para levantar las evidencias relacionadas con el sangriento hecho. Mientras que personal de Medicina Forense, Ministerio Público y Dirección Policial de Investigaciones (DPI) llegaron a reconocer y levantar el cadáver para ingresarlo a la morgue, donde se le practicó la autopsia. Uno de los familiares detalló a EL HERALDO que Norman Alexander Sosa había regresado de los Estados Unidos hace más de un año y vivía en la comunidad donde los sicarios le quitaron la vida a balazos.