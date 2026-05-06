Matan a guardia de Seguridad en San Manuel, Cortés

Cortés, Honduras.- Un guardia de seguridad fue asesinado la mañana de este martes en la comunidad de Altos de la Sabana, en el municipio de San Manuel, Cortés, al norte de Honduras. De acuerdo con información preliminar, la víctima fue interceptada en una calle de tierra y atacada con arma blanca. Su cuerpo quedó a un costado de la vía, junto a la bicicleta en la que se transportaba.

Se conoció que el hombre había salido de su jornada laboral y se dirigió a su vivienda cuando fue sorprendido por sus agresores, quienes le quitaron la vida. Horas más tarde, vecinos del sector encontraron el cadáver y alertaron a las autoridades. Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido confirmada. Elementos de la Policía Nacional acordonaron la escena a la espera de personal de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y de Medicina Forense, encargados de realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo para su traslado a la morgue.