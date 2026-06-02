“Era mi princesa y siempre lo seguirá siendo”: padre de Leyreth Aguilar

Tegucigalpa, Honduras.- Emilio Aguilar aún conserva intacto el recuerdo del último abrazo que compartió con su hija, Leyreth Nahiara Aguilar, horas antes de que una volqueta sin frenos arrasara varios negocios en la colonia Villa Nueva, al oriente de Tegucigalpa. Sin imaginar que sería la última vez, Aguilar se despidió de la pequeña con varios abrazos y besos, como acostumbraban hacerlo cada que se veían. “Nos dimos un abrazo y un beso con ella, porque así éramos siempre nosotros, nos dábamos un abrazo, un beso y el ‘te amo y te amo’ hasta que se termina el te amo. A veces la iba a traer a la escuela, no siempre porque le pagábamos un busito”, recordó.

Ahora ese recuerdo se convirtió en uno de los tesoros más valiosos para el padre de Leyreth Naiara Aguilar Rodríguez, la menor de 10 años que murió en el fatal accidente ocurrido la tarde del lunes en Villa Nueva. Con la voz quebrada por el dolor, Emilio intentaba reconstruir las últimas horas de su hija, una niña que solía acompañar a su madre al comedor donde trabajaba. “Ayer no habían clases, por eso ella estaba con la mamá. Por lo general siempre llegaban a las siete de la mañana, cuando abría el negocio. Ella vivía en Villa Nueva, pero también tenía casa en Las Casitas, el fin de semana se iban para Las Casitas, pero los días de semana se quedaban ahí por más cercano al negocio”, relató. Leyreth cursaba el quinto grado en la jornada matutina de la Escuela República de Paraguay. Pero el lunes permaneció junto a su madre debido a la suspensión de clases. Según relató su padre, la menor se encontraba dentro del comedor familiar cuando ocurrió el impacto. “Ella estaba en el comedor, la mamá tenía un comedor y trabajaba junto con la tía, la que sobrevivió. La niña estaba más en el fondo y la mamá en la orilla y como la volqueta entró por la parte de atrás, entonces por eso fue que solo a ella la afectó”, expresó el padre.