Persy Deras: "Nadie hace un viaje religioso pensando que terminará en tragedia"

Tegucigalpa, Honduras.- Uno junto al otro, los tres féretros con los restos mortales de doña Rita Zelaya, su hijo, Javier Deras y Dilma Rodríguez , esposa de Javier, fueron velados desde horas tempranas de este martes, en una funeraria en la colonia Alameda, en la capital. Los hijos de doña Rita, junto a su esposo, recibieron el acompañamiento de familiares, amigos y vecinos de la colonia Torocagua, quienes acudieron al velatorio para expresar sus condolencias. En el mismo lugar también se realizaba el velatorio de Mirna Álvarez, otra de las víctimas mortales del accidente ocurrido en Quimistán, Santa Bárbara. Empresarios del transporte de la capital, familiares y vecinos también fueron llegando en pequeños grupos hasta las salas velatorias, para solidarizarse con los hermanos Deras Zelaya, por la irreparable pérdida de sus deudos en el trágico accidente de Quimistán, en el departamento de Santa Bárbara. Persy Deras, hermano menor de Javier Deras, explicó a EL HERALDO las razones por las cuales el tradicional viaje religioso a Esquipulas, Guatemala, se realizó durante Semana Santa y no en enero, como acostumbraba la familia, motivados principalmente por su madre.

“Nadie espera un momento así, nadie hace un viaje religioso pensando que terminará en tragedia. Hoy no solo se enluta nuestra familia; también perdemos vecinos y seres queridos. Todo es una tragedia”, expresó Persy Deras, hermano de Javier.

Un bus recién comprado

La excursión salió de Tegucigalpa el martes 31 de marzo con 12 personas a bordo; dos más se incorporaron en Comayagua, para completar 14 viajeros. Javier Deras conducía el autobús, una unidad Toyota Coaster recientemente adquirida en una agencia capitalina. El domingo se terminaba su paseo y visita religiosa en Esquipulas y debían de regresar a Honduras. "Yo hablé con mi hermano, él me marcó a las 11:00 de la mañana del domingo, contándome que venía por el lado de Copán; justamente yo estaba en la iglesia también a las 11:00, y hablé un poco con él, porque en ese momento empezaba la misa y no me la quería perder, pero sí me comentó que estaba ya del lado de Honduras", contó Persy.

El bus que conducía Javier era una unidad completamente nueva, modelo Toyota Coaster, vehículo que el 19 de marzo lo habían adquirido en una distribuidora de carros en la capital.

“El carro era totalmente nuevo. Nos lo entregaron el 19 de marzo y prácticamente salió directo al viaje el martes en la madrugada”, relató Persy. Recordó que la familia mantenía la tradición de viajar a Esquipulas cada vez que adquirían un nuevo autobús para la empresa familiar, con el propósito de agradecer y bendecir la unidad.

Una tradición

La excursión a Esquipulas era algo imperdible para doña Rita año con año, hábito al que sumaba a varios de sus familiares y además, a sus vecinos de la colonia Torocagua. "Desde que nosotros éramos pequeños nos llevaban mis papás en unos pick-up y ahí íbamos haciendo esos viajes año a año; entonces teníamos esa tradición de traerlos (los buses) con unas cintas reflectivas que allá en Esquipulas se le ponen a los carros y bueno, pasó esto", lamentó el hijo de doña Rita Zelaya.