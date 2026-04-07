Entre flores y abrazos: familiares y amigos despiden a Javier Deras, su esposa y su madre

Familiares y amigos se congregan en la funeraria Confía de La Alameda para dar el último adiós a tres miembros de una misma familia, vecinos de la colonia Torocagua, fallecidos en el accidente en Quimistán. Se trata del velorio de Javier Deras Zelaya, su madre Rita Francisca Zelaya y Yarely Rodríguez, esposa de Javier.
En medio de flores y oraciones, son velados el conductor de un bus tipo coaster, su esposa y su madre en una misma sala, cobijados por el cariño de sus allegados.
Dolor y consternación marcan el velorio de las víctimas del trágico accidente ocurrido en Quimistán. Solo de la colonia Torocagua eran seis de las víctimas, dos de Comayagua y uno de Puerto Cortés.
Los tres féretros alineados fueron colocados en una misma sala y reflejan la magnitud de la tragedia que enluta a una familia hondureña.
Parientes cercanos acompañan el velorio, compartiendo recuerdos y muestras de cariño hacia los fallecidos, entre ellas hermosos arreglos florales que expresan el sentimiento hacia los fallecidos.
La funeraria ubicada en la colonia Alameda se llena de abrazos solidarios entre quienes llegan a despedirse de las víctimas y a mostrar su solidaridad con la familia Deras Zelaya.
Amigos y vecinos se hacen presentes para brindar apoyo a los dolientes en este momento de profundo dolor, así como algunos centros educativos para los que la familia trabajo que se han sumado a las muestras de pesar.
El silencio y las lágrimas predominan en la sala donde descansan los cuerpos de las tres víctimas.
Velas y arreglos florales llegaron uno tras otro a la vela de la familia afectada por el accidente en el que también murieron varios de sus vecinos.
La unión familiar se hace evidente en medio del duelo por la pérdida de tres seres queridos en un mismo hecho, un mismo día, un solo golpe.
Entre rezos y consuelo, allegados despiden a las víctimas del accidente que ha conmocionado a Honduras ya que además ocurrió en el último día de la Semana Santa 2026.
La despedida se da en un ambiente de recogimiento, donde el dolor es compartido por todos los asistentes.