Entre flores y abrazos: familiares y amigos despiden a Javier Deras, su esposa y su madre

Familiares y amigos se congregan en la funeraria Confía de La Alameda para dar el último adiós a tres miembros de una misma familia, vecinos de la colonia Torocagua, fallecidos en el accidente en Quimistán. Se trata del velorio de Javier Deras Zelaya, su madre Rita Francisca Zelaya y Yarely Rodríguez, esposa de Javier.