En las gradas de la cancha de fútbol de la Kennedy sicarios mataron a un joven

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un hombre fue asesinado la tarde de este domingo en el sector 4 de la colonia Kennedy de la ciudad de Tegucigalpa, capital de Honduras.



La víctima, quien no ha sido identificada, fue atacada por personas desconocidas en una cancha de fútbol. Los vecinos dijeron que no residía en ese sector de la populosa colonia capitalina.

Al ser consultados por diversos medios de comunicación, testigos contaron que escucharon al menos seis detonaciones de armas de fuego, no obstante, no dieron detalles de cuántas personas perpetraron el hecho sangriento.



"Escuchamos los detonantes de los seis disparos que tiraron y cuando venimos, ya miramos a la persona tirada. Lamentablemente no miramos quienes fueron", reveló uno de los habitantes del lugar.



Según se informó, en el lugar habían varias personas que observaban a un grupo de jóvenes jugando fútbol en la cancha, sin embargo, los sicarios habrían ido directo a la víctima.



Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) llegaron a la escena del crimen para realizar las indagaciones del caso, asimismo se presentó el personal de Medicina Forense para trasladar el cuerpo a la morgue capitalina.



Los homicidios son la principal causa de muertes en Honduras, el año pasado el país cerró con una tasa promedio de 40 homicidios por cada cien mil habitantes, tres puntos más que el año anterior.



Mientras tanto, este 2022, las muertes violentas en el país no cesan, para el caso, hasta el 15 de enero de 2021, el territorio registró 146 asesinatos, según datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol).

