Acusan a Gabriela Castellanos, directora del CNA, ante el MP por divulgar resultados

Tegucigalpa, Honduras.- El abogado Carlos Chajtur interpuso ayer una denuncia ante la Fiscalía contra la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, por la supuesta comisión del delito de usurpación de la personalidad.

“Yo establezco en la denuncia hay una vinculación muy personal con una consejera del Consejo Nacional Electoral, y esperamos que esa vinculación no haya generado desnaturalización del Consejo Nacional Anticorrupción”, dijo Charjtur ante medios.

El profesional del derecho cuestionó que el CNA se adelanta a emitir declaraciones y criterios sobre el desenlace de las elecciones, pese a que el conteo oficial no termina, en referencia a su plataforma independiente donde se visualizan los resultados.