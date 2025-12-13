Acusan a Gabriela Castellanos, directora del CNA, ante el MP por divulgar resultados

Tegucigalpa, Honduras.- El abogado Carlos Chajtur interpuso ayer una denuncia ante la Fiscalía contra la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, por la supuesta comisión del delito de usurpación de la personalidad.
“Yo establezco en la denuncia hay una vinculación muy personal con una consejera del Consejo Nacional Electoral, y esperamos que esa vinculación no haya generado desnaturalización del Consejo Nacional Anticorrupción”, dijo Charjtur ante medios.
El profesional del derecho cuestionó que el CNA se adelanta a emitir declaraciones y criterios sobre el desenlace de las elecciones, pese a que el conteo oficial no termina, en referencia a su plataforma independiente donde se visualizan los resultados.
A falta de resultados por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), el Consejo Nacional Anticorrupción presentó de manera independiente los resultados de su conteo de actas de las elecciones generales de 2025.
Aunque la herramienta utilizada para el conteo no reemplaza la función oficial del órgano electoral, los resultados buscan aportar claridad en medio de la incertidumbre post-electoral.
Pese a que la institución explicó que la información procesada proviene tanto de actas recopiladas del propio CNE como del trabajo de cientos de voluntarios que se sumaron al proyecto de verificación ciudadana, el abogado denunció que esto caería en una supuesta comisión del delito de usurpación de la personalidad.