Walter Peña: "Hasta no agotar instancias no descartaré que mi hija esté viva"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Walter Peña, el padre de la joven Angie Peña, quien lleva ocho días desaparecida en Roatán, Islas de la Bahía, señaló que hasta que no se agoten todas las instancias de búsqueda y se agoten todas las hipótesis no descarta que su hija continúe con vida.



El angustiado padre de la joven de 22 años comenzó refiriéndose a la afirmación de Rommel Martínez, director de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), quien aseguró que hay videos que muestran que Angie no fue víctima de un secuestro y sufrió un accidente en alta mar.

Para Walter Peña es extraño que si se trata de un accidente porque no hubo testigos que lo reportaran, ya que en la zona transitan muchos barcos, pescadores y demás personas que se encuentran realizando actividades turísticas en la isla.



Del mismo modo, Peña reveló que le mostraron un video de la zona del posible accidente, en donde muestra que su hija pasó cerca de un velero a bordo de una moto acuática y que pocos segundos después de eso desapareció misteriosamente.

"No hay que descartar nada"

El padre de Angie Peña también manifestó que en este caso no hay que descartar nada, ya que hay amplias esperanzas de encontrar a su hija con vida y desde su punto de vista como familia aún no descartan que se encuentre en tierra.



"No hay que descartar nada. Aquí me dijeron que hay una posibilidad 50/50, aquí no es 100% seguro que esté en tierra ni 100% está en el mar, pero hasta no acatar todas las instancias yo no voy a descansar", manifestó Peña.



Del mismo modo, Walter Peña manifestó que serán las autoridades quienes irán descartando las hipótesis acerca de la desaparición de su hija y que él junto a su familia lo único que desean es poder encontrarla, ya sea viva o muerta.



La familia de la joven no pierde la esperanza de que se encuentre en tierra y que pueda ser hallada con vida, sin embargo reiteraron que este sábado se descartará o ratificará la hipótesis de que el cuerpo de Angie Peña se encuentra sumergido en el fondo del mar tras haber sufrido un accidente.

