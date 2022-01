Caso Angie Peña: ¿Qué significa la alerta amarilla que emitió la Interpol a 195 países?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El caso de la hondureña Angie Peña, desaparecida hace siete días mientras paseaba en una moto acuática en Roatán, Islas de la Bahía, fue declarado de carácter internacional cuando la Interpol emitió una alerta amarilla en 195 países.



Aunque aún no se confirma si está a la deriva en el mar Caribe o está raptada, la búsqueda implacable por aire, mar y tierra no se detiene. Hasta ahora no hay indicios de lo que pudo haberle ocurrido a la jovencita de 22 años.



Este 7 de enero las autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) informaron que se emitió una alerta amarilla a través de la Interpol para que su búsqueda no solo sea realizada en Honduras, sino a nivel internacional.

¿Qué significa la alerta amarilla de la Interpol?

Según la página oficial de la Interpol, una notificación amarilla es una alerta policial mundial sobre una persona desaparecida. Se publica para localizar a víctimas de rapto por uno de los progenitores, retenciones (secuestros) o desapariciones inexplicadas.



La notificación amarilla también puede utilizarse para ayudar a descubrir la identidad de una persona incapaz de identificarse a sí misma.



Estas notificaciones son un valioso instrumento para las fuerzas del orden porque pueden aumentar las probabilidades de localizar a una persona desaparecida, especialmente si existe la posibilidad de que viaje de forma voluntaria o involuntaria al extranjero.

¿Cómo se publica una notificación amarilla?

La policía de uno de nuestros países miembros solicita una notificación amarilla a través de su Oficina Central Nacional, aportando información sobre el caso. Seguidamente, la Secretaría General publica la notificación en nuestra base de datos, alertando a los servicios policiales de todos los países miembros.



Cristian Nolasco, portavoz de la DPI, explicó que "no significa que Angie va a estar en esos otros países, nada más es un protocolo que se hace en el caso de los desaparecidos".

¿Por qué es importante la notificación amarilla?

La alerta amarilla da a los casos una alta visibilidad a nivel internacional, se pone en conocimiento de los funcionarios de fronteras la identidad de estas personas secuestradas/desaparecidas y los países pueden solicitar e intercambiar información esencial relativa a la investigación.



