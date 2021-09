Familia de exregidor asesinado en Santa Bárbara: "No hallamos ni qué pensar"  

SANTA BÁRBARA, HONDURAS.-Consternación y luto se vive en San Luis, Santa Bárbara, luego del brutal crimen contra el exregidor del municipio, Fredy Geovanny Velásquez.



La mañana de este miércoles, amigos y familiares del exfuncionario se reunieron en la Casa de la Cultura, donde velaron los restos mortales del nacionalista.



"Fue una muerte trágica", dijo uno de los hermanos a HCH. Agregó que "como hermano esto es muy difícil".

LEA: Niño de tres años muere ahogado tras caer dentro de una pila en Yoro



"Él estaba tomándose una tacita de café y venía de una recuperación de una enfermedad y ya se sentía mejor, se levantó muy de mañana para tomarse su trago de café porque iba al corte de café", contó el hombre que prefirió no dar su nombre.



Por su parte, Rogelia Velásquez, madre del exregidor, asegura no comprender qué fue lo que pasó ni porqué habrían matado a su hijo.



"Para nosotros es duro, nosotros no hallamos ni qué pensar, estamos concientes de que ya pasó y hay que dejarle todo a Dios", mencionó la acogojada señora.



"Él fue un hijo muy querido", finalizó.

ADEMÁS: Matan a un joven en la colonia López Arellano de Choloma

Brutal crimen

El crimen de Velásquez fue perpetrado la mañana del martes dentro de su vivienda en la aldea Regadillos del municipio de San Luis, Santa Bárbara.



Informes policiales indican que hombres armados ingresaron a la vivienda del hombre, le dispararon en reiteradas ocasiones e intentaron prenderle fuego a su cadáver, todo esto enfrete de su familia.



Hipoótesis preliminares indicaron que su cuerpo también había sido desmembrado, pero sus familiares desmintieron este extremo.

TAMBIÉN: Piden 30 años de cárcel para hombres que mataron a menor de 16 años

Pasado con la justicia

Velásquez, quien fungió como regidor de la alcaldía de San Luis por el Partido Nacional desde 2014 hasta 2018, tenía un historial de acusaciones por delitos relacionados con el crimen organizado.



En 2014, cuando recién asumió su cargo fue capturado -junto a 11 hombres- acusado de liderar una banda delictiva dedicada a cometer asaltos y homicidios en la zona. Salió libre seis meses después.



En agosto de 2019, el exregidor sufrió un atentado dentro de su residencia, cuando hombres armados ingresaron a su hogar y lo hirieron de bala en el cuello y el tórax. Luego de unas semanas en el hospital logró recuperarse del ataque.