Video: Pareja es captada mientras hurtan varios productos de un negocio de La Paz

LA PAZ, HONDURAS.- Una pareja, acompañada de una niña, fue captada por las cámaras de seguridad de un negocio robando varios productos de uno de los exhibidores. El hecho se habría registrado en la ciudad de La Paz, La Paz, zona central de Honduras.



En las imágenes se ve a los ladrones dirigirse hacia uno de los pasillos y abrir uno de los refrigeradores, de inmediato, la mujer se levanta su vestido y comienza a meter el productos en su ropa interior.

El video solo muestra la acción de la fémina, sin embargo no se alcanza a ver que extrae del refrigerador instalado en el negocio.



Mientras la mujer hurta los productos, el hombre finge comprar un churro, no obstante, su verdadera intención es informarle a la mujer cuando otros clientes se acercan.

Segundos después la ladrona se quita del lugar con su ropa llena de productos, pero el hombre, inconforme regresa y saca otras cosas más para que la mujer las esconda en su cartera.



Todo el hecho fue realizado en presencia de una niña de al menos cinco años con la que iban acompañados los delincuentes, quienes ya son buscados por la Policía Nacional.

