Mamá de Enoc Chinchilla pide ayuda a la Primera Dama para hallar a su hijo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A un año y siete meses de la desaparición del niño Enoc, su madre Karina Chinchilla apeló a la ayuda de la primera dama de Honduras, Ana García de Hernández, a quien pidió apoyarla con la incansable búsqueda de su vástago.



Chinchilla, quien asegura que hasta ahora las autoridades hondureñas no le han dado respuesta sobre el paradero de su pequeño -raptado el 2 de diciembre de 2019-, pidió a García de Hernández "agilizar (el proceso de investigación), a través de sus recursos y el poder que la avala, y hacer un llamado a los entes que llevan el caso".

Carta textual a la primera dama

"Sé que es de su conocimiento el caso de mi hijo, Enoc Misael Pérez Chinchilla.



Llevo exactamente un año y medio, rogando en primer lugar a Dios, por la vida e integridad de mi hijo. Siendo victima de la delincuencia en nuestro país.



En segundo lugar, a las autoridades pertinentes del caso, que hasta la fecha no he recibido ninguna buena noticia por su parte, muchas veces mostrando indiferencia a él.



Ahora, quiero apelar a su corazón, como madre y siendo una máxima figura y autoridad en nuestro país, para agilizar a través de sus recursos y el poder que la avala de hacer un llamado a los entes que llevan el caso de mi hijo, para que por favor sigan con la investigación y que no desistan hasta resolver esta situación que hasta la fecha nadie da respuesta.



Quiero enfatizar que como madre, no descansaré hasta que mi hijo obtenga justicia; pero necesito que las autoridades hondureñas me respalden y no se detenga la investigación, por eso hago un llamado público a su persona y que la voz de mi hijo no quede en el olvido, convirtiéndose simplemente en parte de las estadísticas, sino que se esclarezca su caso y no poner un punto y final a su desaparición hasta encontrar las pistas que nos lleven a su paradero.

Enoc, es la razón de mi vivir y sigo de pie porque necesito respuestas".

Datos

Hasta ahora lo que se sabe es que el día en que el niño desapareció, hombres desconocidos ingresaron a la casa de su abuelo Rubilio Arturo Pérez Cubas, al que asesinaron de forma inmediata. Posteriormente acabaron con las vidas de Cindy Xiomara Castro (21) y de Israel Humberto Ramos Moscoso (41), niñera y tío del menor respectivamente. De Enoc no se sabe nada, desapareció sin dejar rastro.



Tiempo después se capturó a un hombre identificado como Byron Humberto Meléndez (29), quien de acuerdo a las autoridades estaría vinculado al asesinato de las tres personas y, por ende, a la desaparición del niño, sin embargo, él asegura no saber nada sobre el rumbo de Enoc.



Karina espera los análisis clínicos realizados con su ADN y el de una osamenta hallada en una zona montañosa durante una de las misiones, pues según los forenses, podría pertenecer a un menor de edad.

