Caso de Enoc Chinchilla: ¿Cómo avanza la búsqueda a 10 meses de su desaparición?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- "Dios, no permitas que llegue noviembre, porque sin mi hijo no puedo", escribió la hondureña Karina Chinchilla el pasado 11 de octubre en su cuenta de Facebook "Encontremos a mi hijo Enoc Misael".



Tres días después, la Policía Nacional anunció la reactivación de la búsqueda del pequeño de 12 años en las zonas remotas del municipio de Tela, Atlántida, zona atlántica del país.



A 10 meses de la desaparición del niño Enoc Misael Chinchilla, las autoridades nacionales aún no logran encontrar respuestas de su misterioso rapto ocurrido el pasado 2 de diciembre de 2019, cuando el menor viajó desde España hasta su tierra natal para convivir con su familia paterna.

Los agentes rastrean pistas en una zona boscosa de Tela.



De acuerdo a la información de la Policía Nacional, al menos nueve equipos especializados recorren varias áreas de difícil acceso en la ciudad de Tela. Con linternas y palas, agentes del escuadrón canino -a bordo de lanchas- se internaron en las zonas para recopilar evidencias útiles para encontrar al pequeño.



Inicialmente, la exhaustiva búsqueda se realizaría durante tres días, sin embargo, ante la falta de avances decidieron prolongarla por más tiempo. Este martes, un grupo de agentes se internó en las oscuras aguas de un río, con apoyo de rescatistas y guías de la zona, pero aún siguen sin obtener mayores hallazgos.

El sufrimiento de una madre

Karina Chinchilla asegura que sus esperanzas de abrazar de nuevo a su hijo no han mermado, pues a pesar de la angustia que se apoderó de ella desde que fue alertada de la desaparición, su fe y su instinto de madre le dan fuerzas para continuar hasta encontrarlo.

Ella ha tenido que seguir a distancia las acciones que realizan las autoridades locales, pues luego de haber viajado a Honduras a colaborar con las búsquedas, tuvo que regresar al país europeo para buscar apoyo internacional en el caso.



La progenitora de Enoc comentó recientemente el calvario que representa comer, dormir, salir de su casa o tener que trabajar, pues no puede simplemente borrar lo que ocurrió con su hijo, sin embargo, personas inescrupulosas le dejan mensajes despiadados en donde la acusan de no estar preocupada o dolida.

La madre de Enoc ha compartido imágenes de su desmejorado aspecto físico y de salud como resultado del calvario que vive por no saber nada de su hijo.



"Hay muchas personas que escriben diciéndome que a mí no me interesa mi hijo, que porqué me hago las uñas o el cabello, déjenme decirles :nunca juzguen el dolor de una persona, porque hay muchas formas de afrontar el dolor, muchos lo hacen quedándose en cama 24/7, llorando, caen en depresión o se quitan hasta la vida, otros en alcohol, otros de compras, otros en lectura. Sonreír con el alma rota es de valientes, levantarse cada mañana... pero el dolor que cada persona lleva solo Dios y él o ella lo saben", aseguró.



La compatriota afirma que cada día desde que ocurrió el condenable hecho, se arrepiente de haber mandado a su hijo a su país, pues jamás imaginó que la violencia de la que otros migrantes huyen la alcanzara algún día.

En sus intentos por encontrarlo, Karina incluso ha llegado a pensar que su único hijo pudo haber sido sacado de Honduras horas después del secuestro, por lo que también ha pedido que la imagen y la información del menor sea compartida en todas partes del mundo y así lograr que alguien que lo haya visto pueda comunicarse.

Datos del caso

Las autoridades hondureñas han informado pocos elementos respecto al caso. Únicamente se sabe que el día en que el niño desapareció, sujetos desconocidos entraron a la casa de su abuelo Rubilio Arturo Pérez Cubas, al que asesinaron de forma inmediata, posteriormente acabaron con las vidas de Cindy Xiomara Castro (21) y de Israel Humberto Ramos Moscoso (41) niñera y tío del menor respectivamente. De Enoc no se sabe nada, desapareció sin dejar rastro.

Tiempo después se dio captura a un hombre identificado como Byron Humberto Meléndez (29), quien de acuerdo a las autoridades estaría vinculado al asesinato de las tres personas y, por ende, a la desaparición del niño, sin embargo, él asegura no saber nada sobre el rumbo de Enoc.

Karina también se encuentra a la espera de los análisis clínicos realizados con su ADN y el de una osamenta hallada en una zona montañosa durante una de las misiones, pues según los forenses, podría pertener a un menor de edad.

