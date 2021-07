Cuñado de Giorgio Scanu: "Estamos impactados, no sé por qué actuaron así"

CHOLUTECA, HONDURAS.-Familiares del italiano Giorgio Scanu acudieron este viernes a limpiar los escombros y la sangre en el piso de la vivienda. Uno de ellos fue don Leonardo Barahona, el cuñado del extranjero, que decidió conversar con EL HERALDO.

Los pobladores, cegados por la ira, no solo golpearon brutalmente al extranjero, también incendiaron un auto de paila que estaba en el garaje.



Leonardo es originario de Santa Ana de Yusguare, Choluteca, y a pesar de la mortal golpiza que recibió Giorgio él asegura que no tiene miedo de represalias, por lo que seguirá residiendo en ese municipio del sur. Su hermana, por el contrario, sí se mudará a Tegucigalpa, la capital de Honduras.

"Me urge dejar arreglado esto e ir a Tegucigalpa. Nosotros estamos impactados y no sé por qué actuaron así. Mis abuelos vivieron acá, mi hermana y él tenían 21 años y dos hijos", dijo Leonardo.

Además, pidió a las autoridades aplicar todo el peso de la ley y criticó que en la posta "solo pasen tres policías".

Brutal crimen

Una de las hipótesis sobre el crimen de Giorgio es que los pobladores de Yusguare se enfurecieron porque él asesinó a un indigente identificado como Juan Flores porque le arrancó unas flores.



Sobre ese incidente, el cuñado del extranjero detalló que "él (Giorgio) no quería que le ensuciaran su casa, a cualquiera le enoja, no sé en realidad qué pasó. Mi hermana no creo que siga, yo acá vivo y no tengo miedo, yo acá voy a seguir".



Finalmente, Leonardo no descarta que maras hayan estado involucradas en el dantesco crimen. "Hay mucha gente vinculada a maras, gente que andaba viendo, ladrones… Me sorprende que hayan actuado así", pronunció.

