Ahogado muere hombre en la Playa Municipal de Tela, Atlántida

ATLÁNTIDA, HONDURAS.- Un hombre murió ahogado la tarde de este domingo mientras nadaba en las playas del municipio de Tela, Atlántida, zona costera de Honduras.



La víctima fue identificada por sus familiares como Miguel Ángel Urrea, de 33 años de edad, quien residía en El Progreso, Yoro.

El hombre llegó con su familia a disfrutar de la Playa Municipal, sin imaginar que horas después moriría ahogado por inmersión en el lugar.



El Cuerpo de Bomberos de Honduras intentó salvarle la vida a Urrea tras sacarlo del agua, no obstante, este no reaccionó a los primeros auxilios.



Horas después, en la misma zona, los Bomberos lograron salvar la vida de tres menores de edad, quienes fueron arrastrados por las olas de la playa a lo más profundo.



Un grupo de rescatistas se mantiene en las playas del país, que comienzan a ser visitadas por los hondureños previo a la Semana Santa que inicia este próximo 28 de marzo.

