Ofrecen 50 mil lempiras por información de la universitaria desaparecida en La Ceiba

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con la esperanza de que sigue con vida, la familia de Glenis Castillo, la estudiante de derecho y conductora de taxi que desapareció misteriosamente el 22 de febrero en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, ofreció 50 mil lempiras a las personas que ayuden a dar con su paradero.



VEA: Matan al empresario Roberto Enrique Morales en San Pedro Sula



Hace nueve días, la joven madre salió a trabajar en su taxi en la ciudad de La Ceiba, sin embargo, sus familiares no volvieron a saber nada de ella después de una llamada donde les informó que iba saliendo de un supermercado de la Novia de Honduras.



Los parientes continúan con la búsqueda de Castillo y ofrecen 50 mil lempiras de recompensa a las personas que les ayuden a dar con su paradero.



"La niña (hija de Glenis) está pidiendo el pastel de "peppa pig", porque hoy está cumpliendo años la pequeña", dijo una de las parientes de la joven.

LEA: Identifican a las dos mujeres halladas muertas en una casa en Peña Blanca, Cortés



Asimismo, una familiar de la universitaria reveló que hace unos días recibieron una llamada, donde sus supuestos captores le dijeron que ella estaba bien.



"Me dijeron que estaba bien, que me iban a llamar para decirme que es lo que ellos querían y no volvieron a llamar", expresó.

Hallazgo de taxi



El 23 de febrero, en la carretera CA-13, fue hallado el taxi en el que trabajaba la joven universitaria.



Aunque el vehículo fue encontrado, todavía no se conoce el paradero de la mujer, por lo que un equipo de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) rastrea su paradero y analiza evidencia encontrada en su interior.

DE INTERÉS: Detienen a tres supuestos traficantes de personas en la frontera de Corinto