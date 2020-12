"Le decía que si no le prestaba atención la iba a matar”: Policía sería quien mató a hermanas

Autoridades no dieron mucha información sobre el agente policial capturado en las últimas horas por el crimen de dos hermanas en Reitoca, Francisco Morazán.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El crimen de dos hermanas en Reitoca, Francisco Morazán, sigue sin esclarecerse. Sin embargo, el primer sospechoso de darles muerte fue capturado este miércoles.



El presunto responsable de este dantesco hecho, ocurrido el lunes en horas de la tarde, es un agente de la Policía Nacional asignado al municipio de Alubarén, identificado solo con el nombre de Isaac.



Este individuo se ha convertido en el principal sospechoso de asesinar a las hermanas Beybi Yojana Osorto Zelaya de 25 años de edad y Nelis Yoselinda Osorto Zelaya de 20 años.

La captura

La detención se llevó a cabo mediante un allanamiento ejecutado en horas de la mañana, tras coordinar con el Ministerio Público la detención preventiva, de acuerdo con un comunicado policial.



Para poder llegar a la identificación del sospechoso, agentes del Departamento de Delitos Contra la Vida de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), recolectaron indicios y aplicaron prueba técnico-científica.





El detenido es un hombre de 30 años, originario y residente de Francisco Morazán, quien se encontraba asignado al Distrito Policial de Alubarén.



Tras la detención emitida por la Fiscalía de Delitos Contra la Vida, se le seguirán diligencias por los delitos de femicidio y asesinato en perjuicio de las hermanas Nelis y Beybi.

Testimonio

El esposo de Beybi Yojana Osorto que no se identificó por seguridad aseguró que “el policía que es originario de Talanga y que está asignado a la posta de Alubarén, agredía a Nelis Yoselinda y le decía que si no le prestaba atención la iba a matar”.



“El policía estaba enamorado de Nelis Yoselinda y ella no le prestaba atención”, reiteró el esposo de Beybi Yojana Osorto con quien procreó un niño de dos años de edad.

Crimen

Nelis y Beybi regresaban a su casa de habitación tras salir a comprar ingredientes para cocinar en la noche navideña, sin imaginar que sus vidas serían arrebatadas tras bajarse de una mototaxi.



De acuerdo con versión de testigos, ambas jóvenes fueron atacadas a disparos por un individuo que tras cometer el hecho, huyó con rumbo desconocido.



Las dos hondureñas murieron al instante tras recibir los impactos de balas. Sus cuerpos quedaron a poca distancia el uno del otro.

La escena causó conmoción en los residentes de la localidad, mientras que familiares de las jóvenes piden a las autoridades se investigue el sangriento hecho.