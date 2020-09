Hijo de víctimas de accidente en Tela: “Ya nada será lo mismo, se nos fue toda la familia”

Redacción

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- “Nuestra vida cambió en un momento, ya nada será lo mismo porque se fue casi toda la familia”, eran los lamentos de Cristofer Castro mientras esperaba que le entregaran en la morgue forense los cuerpos de sus padres, hermanos y su sobrinita, quienes murieron en el accidente ocurrido el domingo en la carretera CA-13.

En el percance, ocurrido en las inmediaciones de la aldea Pajuiles de Tela, murieron los esposos Óscar Javier Castro (48) y Cinthia Aguilar (32), quienes se conducían en un carro tipo turismo en compañía de sus hijos Jordy Alexander Castro (17), Osiris Castro Aguilar (7) y su nieta Gabriela Castro (4), quienes también perecieron.

“En la mañana antes de que ellos salieran yo estaba cortándome el pelo y mi papá llegó a despedirse de mí y al tiempo que me abrazaba me dijo que me cuidara, que iba a ver a mi tío y nunca esperamos que iba a pasar esto”, expresó Castro.

El joven dijo que “solo con la fe en Dios y su ayuda podremos salir adelante, la verdad es que se fue la familia casi completa, entonces hay que echarle ganas”.

Vea aquí: Tristes imágenes de la tragedia vial donde falleció una familia en Tela

Relató que su hermano Jordy, quien estaba cursando la secundaria, quería ser mecánico industrial y su hermanita Osiris estaba en primer grado y era una excelente alumna.

En cuanto al percance, Castro dijo que supuestamente una llanta se le estalló al vehículo de su papá y “por eso perdió el control del carro, entonces agarró para el lado contrario y chocó con el otro carro”.

Los cuerpos de los cinco fallecidos serán trasladados a El Progreso, su lugar de residencia y donde serán enterrados.

Mire aquí: Fatales accidentes, crímenes y capturas: los sucesos de la semana en Honduras