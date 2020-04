Liberan al "apóstol" Santiago: "Los hijos del diablo no me van a entender"

COLÓN, HONDURAS.- Tras ser detenido por las autoridades militares el pasado lunes en horas de la tarde, Santiago Zúniga, mejor conocido como el "Apóstol Chago", fue puesto en libertad este martes en el municipio de Tocoa, departamento de Colón, zona norte de Honduras.

De acuerdo al reporte policial, el religioso habría incumplido el toque de queda absoluto decretado a nivel nacional para frenar la propagación del Covid-19, además, que su presencia en las calles no tenía justificación, puesto que el lunes solo se permite la circulación de los ciudadanos cuyo último dígito de la cédula de identidad termine en 2 y la Zúniga finaliza en 3.

Luego de ser puesto en libertad, el apoderado legal del pastor informó que el procedimiento a seguir es intentar recuperar el vehículo en el que se conducía, ya que según las autoridades el mismo será devuelto hasta que concluya la emergencia sanitaria en el país.



"Ayer fui detenido, ustedes deben de saber que soy polémico con el evangelio de Cristo y los hijos del diablo no me van a entender. Pero deben saber que desde que Cristo se hizo hombre como yo, tuvo problemas con las leyes corruptas de la tierra, principalmente con los soldados romanos, igual que estoy teniendo yo ahorita con estos animales que muchas veces no me comprenden", dijo el "apóstol" a través de un video que grabó al salir de la estación policial donde se encontraba recluído.

"Cuantas veces quieran llevarme a los tribunales, no hay miedo. Este evangelio lo voy a predicar con toques de queda y sin toques de queda, lo predicaré en las calles sin terminación de tarjeta de identidad. A Santiago no lo van a detener jamás. El evangelio lo predicaré a tiempo y fuera de tiempo" finalizó diciendo el polémico hondureño.