Capturan a subinspector de la Policía Nacional por la muerte de un comerciante en San Pedro Sula

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Un subinspector de la Policía Nacional fue capturado este lunes señalado de haber disparado en contra de un comerciante, quien horas después falleció, luego de registrarse una persecución en San Pedro Sula, norte de Honduras.



De acuerdo con las autoridades, al uniformado se le dio captura en las instalaciones de un hotel sampedrano, hasta donde se dirigió tras haber cometido el hecho.



Información brindada por la Secretaría de Seguridad revela que fue mediante el monitoreo de las cámaras de seguridad del Sistema de Emergencias 911 que se le dio seguimiento al vehículo, en el que viajaba el subinspector.



"Las imágenes permitieron ubicar al sospechoso cuando ingresó en el vehículo a un hotel de la zona; posteriormente se constató que se trata de un sub inspector de Policía asignado a la Unidad Metropolitana de Policía #8, quien ya fue puesto a la orden de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) del Ministerio Público para continuar el debido proceso", detalla una parte del comunicado oficial emitido este lunes.



Se trata del subinspector Armando Muñoz, quien participó el fin de semana en una persecución en el sector de Lomas del Carmen cuando desenfundó su arma de reglamento y disparó contra el comerciante, hiriéndolo de gravedad. La víctima fue trasladado de emergencia a una clínica privada del barrio Medina donde minutos después falleció.



En ese sentido, las autoridades explicaron sobre la detención del uniformado mediante un comunicado:



La Secretaría de Estado en despacho de Seguridad a través de la Policía Nacional de Honduras en relación a la detención de un oficial de policía en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés; a la opinión en general comunica:



1. Luego de registrarse un hecho violento en el que perdió la vida un ciudadano en la colonia Lomas del Carmen, mediante monitoreo de las cámaras de seguridad del Sistema de Emergencias 911, se le dio seguimiento a un vehículo participante.



2. Las imágenes permitieron ubicar al sospechoso cuando ingreso el vehículo a un hotel de la zona; posteriormente se constató que se trata de un Sub Inspector de Policía asignado a la Unidad Metropolitana de Policía #8, quien ya fue puesto a la orden de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) del Ministerio Público para continuar el debido proceso.



La Policía Nacional de Honduras reitera su compromiso de velar por el orden y la seguridad de la sociedad en general y reitera que no permitirá que acciones fuera de ley de sus funcionarios, dañen la imagen institucional y propicien la desconfianza de la población.



