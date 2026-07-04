Orfa Mejía:“Los olanchanos somos, antes que nada, olanchanos”

<b>¿A dónde estaba trabajando en ese momento mientras estudiaba?</b><br />Yo empecé trabajando en radio. Yo estuve como uno un año, creo, en Radio Cadena de Noticias se llamaba, ya no existe RCN, y de ahí pasé a trabajar en Diario Tiempo, ya era reportera de Diario Tiempo, entonces, incluso cuando me graduo creo que estaba así, porque estuve en Diario Tiempo, estuve 14 15 años. Y siempre he trabajado en la prensa escrita. Después pasé a trabajar a Diario LA PRENSA. Volví a Diario Tiempo, de Diario Tiempo en esa etapa me fui a 4 años a las relaciones públicas del proyecto hondureño de educación comunitaria (Proheco). En ese periodo estaba iniciando ese ese proyecto con el Dr. Armando Uceda a la cabeza, que era viceministra de Educación, y Betina Hernández, que era la jefa coordinadora del proyecto. De ahí terminó ese período gubernamental y pasé a trabajar en Revistazo, que es el brazo informativo de la Asociación un para una Sociedad más Justa. Fui a EL HERALDO por primera vez, pero estando en EL HERALDO me salió la oportunidad de ir a la Agencia Centroamericana de Noticias (ACAN-EFE), que era una experiencia que yo no había tenido de trabajar en una agencia internacional de prensa, entonces me fui a trabajar con con ACAN-EFE y de ahí volví nuevamente a EL HERALDO y me quedé en EL HERALDO hasta el sol de hoy. Ya estoy cumpliendo 15 años. <b>¿EL HERALDO y LA PRENSA ahora?</b><br />Con EL HERALDO estoy cumpliendo 15 años. Y con LA PRENSA, desde que asumí la editoría de las páginas de Opinión, creo que ya son tres o cuatro años.<b>Usted ha pasado por todas las facetas o por las diferentes áreas o ramas del periodismo. ¿De todas esas áreas, qué es lo que más le ha gustado?</b><br />La prensa escrita.<b>¿Por qué?</b><br />Ese ese proceso del reporteo, que creo que ahora muchas personas no les gusta reportear, pero ese proceso del reporteo uno lo trae en la sangre, el estar en una sala de redacción, ver cómo se proyecta un día, seguir una noticia, ir, buscarla, profundizar, investigar y tener todos los todos los lados de una información y luego venir a una redacción, sentarse, tener toda la información, definir qué es lo más importante, que es lo más menos importante, sentarse, escribir una nota y al siguiente día verla reflejada en las páginas de un diario, es una sensación... y es lo bonito, es la es la la naturaleza del periodismo, es el periodismo en sí. Igual creo que es el mismo sentimiento que tienen los compañeros que trabajan para la radio, los compañeros que trabajan para la televisión. Ese sentimiento de ser un reportero, de ir, buscar la noticia.<b>¿Y hasta la adrenalina que se siente al reportear?</b><br />Cuando uno es reportero, uno tiene que estar preparado para ir a todos lados en cualquier momento y cubrir todo lo que es noticia y lo que se debe cubrir, y lo que las audiencias de nuestros medios están requiriendo.<b>¿Cuántos años lleva ejerciendo el periodismo?</b><br />Creo que tengo 40 ya. Toda la vida. <b>¿Qué experiencias le deja hacer periodismo?</b><br />El contar la historia diaria de un país, yo creo que eso es bastante. El sentirse parte de la historia, el escribirla, eso es bastante entonces.