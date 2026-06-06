“Sueño con un país verde”: La historia de Beno Morales

Tegucigalpa, Honduras.-Mientras sus compañeros de escuela guardaban cinco lempiras para invitar a una muchacha al cine, él caminaba con los bolsillos llenos gracias a las latas que recogía y reciclaba.
Aquel apodo de “Benito Lata”, que nació entre bromas infantiles, terminó convirtiéndose en el primer capítulo de una historia marcada por la perseverancia, el amor por el medioambiente y el deseo de transformar Honduras.
Actualmente, a sus 41 años, Benito Benigno Morales Valeriano es conocido como Beno Morales, director de proyectos de Reciclaje Diamante y una de las voces más activas en la defensa ambiental del país.
En esta conversación nos acercamos a la vida de un hondureño que lucha por una Honduras verde.
Su nombre es Benito Benigno Morales Valeriano, pero a usted lo conocen como Beno Morales, ¿por qué le gusta presentarse como Beno?
Usted tuvo el placer de conocer al primer ambientalista de Honduras, don Benito Morales, mi padre. Entonces siempre dicen: “el ambientalista Benito”, ¿cuál de los dos, dicen?
Por eso tomé la combinación de mi primer nombre y mi segundo nombre: Benito Benigno, para hacerme Beno Morales y dejarle su lugar a don Benito, que es el jefe, el patriarca de la familia. Yo, con mucho gusto, soy Benito Junior o Beno Morales.
¿Quién es Beno Morales?
Es una interesante pregunta porque aquí tenemos que separar el lado profesional de ser el ingeniero Beno Morales, el ambientalista, el defensor de derechos sociales.
En la vida a veces nosotros jugamos con un avatar. Siempre lo he dicho, tenemos que tener ese avatar. Usted es periodista, pero usted también es otra persona fuera del periodismo.
Bueno, esa persona que yo soy de verdad siempre está ligada a un gran amor familiar y a un gran amor por la gente. Por lo que, como Beno, me considero fuera de todo mi trabajo ambiental y como ambientalista; lo que soy yo es un soñador.
Sueño con un mejor país. Sueño con alcanzar todas esas metas que nos pusimos en aquellos momentos con toda mi familia y mi padre.
Soñamos con ver un país verde. Soñamos con ver una mejor sociedad. Y sobre todo, creo que algún día Dios nos va a bendecir tanto, ese es el gran sueño que tengo, que vamos a lograr ser un país del primer mundo antes de que yo me muera. Y si me toca ser parte de eso, lo voy a hacer.
Voy a dar hasta mi último aliento para que ese país salga adelante, por lo menos en mi área.
¿Cómo era el Beno Morales de hace 30 años?
Usted está hablando de “Benito Lata”. Le voy a contar: Llegué a una escuela gracias a mi padre y a mi madre, que es una gran mujer, y le voy a mandar saludos a Dixie Pérez, la gran formadora de esta familia y la cabeza financiera; lograron ponerme en una escuela bilingüe.
En ese tiempo mis compañeros dejaban las latas tiradas en la basura. Dejaban ahí las cositas y mi papá me había enseñado desde niño a recoger latas y entonces agarraba una bolsa y las metía.
Ahí sale el famoso apodo de escuela: “Benito Lata”. Pero mis compañeros en ese tiempo andaban cinco lempiras para llevar a las cipotas guapas al cine, mientras “Benito Lata” andaba 12 o 15 pesos; andaba con billetes porque “Benito Lata” reciclaba.
¿Qué siente al recordar esa etapa y ver dónde está ahora?
Bueno, “Benito Lata” hoy por hoy es director de proyectos de Reciclaje Diamante, una de las empresas más increíbles de Latinoamérica, con mejor impacto ambiental. Ese pequeño sueño, impulsado por mi padre y mi madre, que son ambientalistas de corazón, permitió pasar de ser “Benito Lata” a ser el ingeniero Beno Morales, al ambientalista que tratamos de ser hoy.
¿Dónde nació Beno Morales?
Soy de la colonia Torocagua y nací en el hospital Viera, específicamente en el tercer piso. Siempre recuerdo esa historia porque incluso hoy me preguntaban exactamente en qué parte de la ciudad había nacido. Vine al mundo un lunes 10 de junio, a las 6:31 de la mañana.
¿Cómo fueron sus orígenes familiares?
Provengo de una familia trabajadora y de origen humilde. Mi padre es de El Guayabo, Soroguara, y mi madre también venía de una familia sencilla. Ambos crecieron en condiciones difíciles, en el área rural, pero con mucho esfuerzo lograron salir adelante. Gracias a su dedicación construyeron un hogar y nos inculcaron valores como el trabajo, la perseverancia.
¿Cuál fue uno de los momentos más difíciles de su infancia?
Uno de los episodios más duros ocurrió en 1988, cuando yo tenía apenas tres años. La pequeña casa donde vivíamos en Altos de Loarque se incendió y estuve a punto de morir.
Gracias a la rápida acción de algunos vecinos, lograron rescatarme. Entre ellos estaba el ingeniero Luis Lagos, quien forma parte de nuestra historia desde hace más de tres décadas.
¿Cuáles eran sus sueños cuando era niño?
Si le soy sincero, mi sueño desde niño era llegar a ser como mi padre, Benito Benigno Morales. Lo veía como un hombre ambientalista, entregado a su familia, trabajador y proveedor.
También admiraba mucho a mi madre por su dedicación y cuidado al planeta. Crecí junto a mis hermanas y siempre hemos mantenido una relación muy bonita porque trabajamos unidos.
¿Qué siente hoy al recordar sus raíces?
Siento un enorme orgullo. Nunca me he olvidado de dónde vengo ni de las dificultades que enfrentó mi familia. Todo lo que hemos construido ha sido producto del trabajo honrado, del esfuerzo constante y de la ayuda de muchas personas que estuvieron presentes en momentos importantes de nuestra vida.
¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre?
Me gusta mucho hacer ejercicio y cuidar mi salud. También disfruto caminar con mis perros pitbull y participar en actividades sociales y ambientales. Muchas personas cercanas me dicen que tengo un problema: no sé decir que no cuando se trata de ayudar. Si me invitan a limpiar una playa, a participar en una jornada ambiental o a apoyar una causa social, normalmente acepto.
¿Está casado? ¿Tiene hijos?
No, no estoy casado y tampoco tengo hijos. Mis 41 de edad los he dedicado al cuidado del medioambiente y en este momento mi prioridad sigue siendo impulsar este proyecto y contribuir al desarrollo del país. Confío en que, cuando llegue el momento adecuado, Dios me permitirá formar una familia. Por ahora sigo concentrado en el trabajo y en los proyectos ambientales.
¿Siempre tuvo claro que quería servirle a Honduras?
Sí. Tuve oportunidades importantes en el extranjero. Después de realizar mi maestría en Francia, incluso tenía la posibilidad de quedarme trabajando allá con excelentes condiciones laborales.
Sin embargo, comprendí que eso no era lo que quería para mi vida. Decidí regresar a Honduras para aportar mis conocimientos y trabajar por mi país.
Me gradué de administrador global y administrador de empresas industriales en 2010 y hoy, al ver el camino recorrido, considero que fue una de las mejores decisiones que he tomado. Nunca me arrepentiré de haber regresado a esta tierra tan noble y tan bella.
¿Qué cosas lo han hecho llorar?
Los niños, los adultos mayores y las pérdidas familiares. Y no voy a decir que no me ha pasado también el dolor de una pérdida amorosa, porque eso también duele.
Pero hay sufrimientos distintos. Por ejemplo, perder un niño por leucemia, al que intentamos salvar, es un dolor diferente. O ver madres en zonas rurales que no tienen qué comer.
¿Qué cosas le impactan a usted?
Me impacta que al hondureño a veces le da importancia a cosas que no lo merecen y deja de lado las causas nobles.
Nos dejamos llevar por el sensacionalismo, por el “circo”, por cosas superficiales. Pero no vemos a personas importantes como científicos, médicos, becarios o gente que realmente ha aportado al país.
¿Alguna experiencia o deuda que lo haya marcado?
Una experiencia que me marcó ocurrió en 2019, cuando fui con mi socio Cristóbal Corrales a un crematorio a entregar ayuda.
Un niño llegó corriendo para recibir una bolsa, pero lo que llevaba en la mano era una batería triple A.
Eso me impactó profundamente. Ese día entendí la realidad del reciclaje mal manejado y el sufrimiento detrás de ello.
Sentí culpa, porque yo mismo hablo del medio ambiente, pero comprendí que aún faltaba mucho por hacer. Desde ese momento comenzamos a trabajar más fuerte en la gestión de residuos electrónicos, especialmente para ayudar a niños con cáncer.
¿Qué mensaje le deja a la población?
Por favor, gestionen bien sus electrónicos. No los tiren a la basura ni los entreguen a cualquiera. Muchos de esos residuos terminan afectando la salud de niños y adultos.
Contienen materiales peligrosos como plomo, mercurio y cadmio. Debemos ser responsables. Honduras vive en un entorno vulnerable y todos tenemos que cuidar el país