“Sueño con un país verde”: La historia de Beno Morales

Tegucigalpa, Honduras.-Mientras sus compañeros de escuela guardaban cinco lempiras para invitar a una muchacha al cine, él caminaba con los bolsillos llenos gracias a las latas que recogía y reciclaba. Aquel apodo de “Benito Lata”, que nació entre bromas infantiles, terminó convirtiéndose en el primer capítulo de una historia marcada por la perseverancia, el amor por el medioambiente y el deseo de transformar Honduras. Actualmente, a sus 41 años, Benito Benigno Morales Valeriano es conocido como Beno Morales, director de proyectos de Reciclaje Diamante y una de las voces más activas en la defensa ambiental del país. En esta conversación nos acercamos a la vida de un hondureño que lucha por una Honduras verde. Su nombre es Benito Benigno Morales Valeriano, pero a usted lo conocen como Beno Morales, ¿por qué le gusta presentarse como Beno? Usted tuvo el placer de conocer al primer ambientalista de Honduras, don Benito Morales, mi padre. Entonces siempre dicen: “el ambientalista Benito”, ¿cuál de los dos, dicen? Por eso tomé la combinación de mi primer nombre y mi segundo nombre: Benito Benigno, para hacerme Beno Morales y dejarle su lugar a don Benito, que es el jefe, el patriarca de la familia. Yo, con mucho gusto, soy Benito Junior o Beno Morales. ¿Quién es Beno Morales? Es una interesante pregunta porque aquí tenemos que separar el lado profesional de ser el ingeniero Beno Morales, el ambientalista, el defensor de derechos sociales. En la vida a veces nosotros jugamos con un avatar. Siempre lo he dicho, tenemos que tener ese avatar. Usted es periodista, pero usted también es otra persona fuera del periodismo. Bueno, esa persona que yo soy de verdad siempre está ligada a un gran amor familiar y a un gran amor por la gente. Por lo que, como Beno, me considero fuera de todo mi trabajo ambiental y como ambientalista; lo que soy yo es un soñador. Sueño con un mejor país. Sueño con alcanzar todas esas metas que nos pusimos en aquellos momentos con toda mi familia y mi padre. Soñamos con ver un país verde. Soñamos con ver una mejor sociedad. Y sobre todo, creo que algún día Dios nos va a bendecir tanto, ese es el gran sueño que tengo, que vamos a lograr ser un país del primer mundo antes de que yo me muera. Y si me toca ser parte de eso, lo voy a hacer. Voy a dar hasta mi último aliento para que ese país salga adelante, por lo menos en mi área.

¿Cómo era el Beno Morales de hace 30 años? Usted está hablando de “Benito Lata”. Le voy a contar: Llegué a una escuela gracias a mi padre y a mi madre, que es una gran mujer, y le voy a mandar saludos a Dixie Pérez, la gran formadora de esta familia y la cabeza financiera; lograron ponerme en una escuela bilingüe. En ese tiempo mis compañeros dejaban las latas tiradas en la basura. Dejaban ahí las cositas y mi papá me había enseñado desde niño a recoger latas y entonces agarraba una bolsa y las metía. Ahí sale el famoso apodo de escuela: “Benito Lata”. Pero mis compañeros en ese tiempo andaban cinco lempiras para llevar a las cipotas guapas al cine, mientras “Benito Lata” andaba 12 o 15 pesos; andaba con billetes porque “Benito Lata” reciclaba. ¿Qué siente al recordar esa etapa y ver dónde está ahora? Bueno, “Benito Lata” hoy por hoy es director de proyectos de Reciclaje Diamante, una de las empresas más increíbles de Latinoamérica, con mejor impacto ambiental. Ese pequeño sueño, impulsado por mi padre y mi madre, que son ambientalistas de corazón, permitió pasar de ser “Benito Lata” a ser el ingeniero Beno Morales, al ambientalista que tratamos de ser hoy. ¿Dónde nació Beno Morales? Soy de la colonia Torocagua y nací en el hospital Viera, específicamente en el tercer piso. Siempre recuerdo esa historia porque incluso hoy me preguntaban exactamente en qué parte de la ciudad había nacido. Vine al mundo un lunes 10 de junio, a las 6:31 de la mañana. ¿Cómo fueron sus orígenes familiares? Provengo de una familia trabajadora y de origen humilde. Mi padre es de El Guayabo, Soroguara, y mi madre también venía de una familia sencilla. Ambos crecieron en condiciones difíciles, en el área rural, pero con mucho esfuerzo lograron salir adelante. Gracias a su dedicación construyeron un hogar y nos inculcaron valores como el trabajo, la perseverancia.