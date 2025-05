“Rapsodias”: la obra de Carlos Amorales, de la reflexión a lo inmersivo

"Es una pieza que hice el año pasado experimentando con estos programas. Representa un enfrentamiento entre un grupo de manifestantes con la policía. Digamos, 'una confrontación clásica'", describió Amorales.

Ahora bien, la videoinstalación sellará ambas locaciones. Por medio de “Fantasía orellana” y “La aldea maldita”, Amorales pretende mostrarse como un referente multidisciplinario.

"Es una peculiaridad de mi trabajo; no me describe una sola técnica. No es que sea solo un pintor o que solo haga animación. Me gusta mucho el cine, me gusta mucho la música, el video", compartió gratamente.