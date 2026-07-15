Óscar Manrique Ares y el oficio de mirar y cuidar

Tegucigalpa, Honduras.- Llegó como jurado y se marchará, dentro de pocos días, habiendo sido también aprendiz. Invitado por la División Cultural del Grupo Financiero Atlántida, el curador, crítico e historiador del arte Óscar Manrique Ares (España) integró el jurado internacional de la 29 Bienal de Pintura del Instituto Hondureño de Cultura Interamericana (IHCI) y ahora imparte, hasta este viernes, “Construir miradas”, un taller de estrategias curatoriales a 30 artistas plásticos del país.

“Había mucha potencia, había muchas ganas también”, resume, en conversación con EL HERALDO, sobre las obras que tuvo frente a sí durante los días de curaduría y montaje de la bienal, en una región que percibe “a punto de explotar” en talento.

De la pieza que se llevó el Premio Único, firmada por Scarlett Rovelaz, no duda en decir que “podría estar en cualquier bienal del mundo ahora mismo”, y junto a Emin Banegas, ganador del Premio Novísimo, encuentra ahí la clave de lo que más le entusiasmó de la exposición: la pintura entendida “en un concepto mucho más expandido”, con la capacidad de “salirse de los límites del lienzo para generar algo más instalativo” sin abandonar el lenguaje pictórico, frente a una figuración de raíz surrealista que sigue siendo, para buena parte de la escena, la zona de confort.