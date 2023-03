Scarlett Rovelaz: “Ser creadora me cura, repara mi corazón”

Y si bien Rovelaz en un principio no tomó su dedicación al arte como una decisión consciente al tener una visión muy limitada de lo que significaba ser artista, “ahora sólo sé que mientras vivo, reflexiono y construyo objetos y situaciones en donde comparto mis inquietudes y preguntas, cargadas algunas veces de frustraciones y alegrías, y de todo lo que contiene la vida, ser creadora me cura, repara mi corazón y mi psique. Creo que si el arte puede hacer eso por mí, también lo puede hacer por otros. Por esa razón elijo cada mañana de cada día ser artista”, expresa.

A casi 15 años de sus inicios, la artista considera que el mayor desafío ha sido creer en sí misma, “es el más importante y el más difícil de sobrellevar. Me queda la consigna de honrar mi vida ampliando y alargando el sendero que me heredaron las artistas mujeres que lucharon antes que yo; soy producto de sus semillas. He aprendido lo importante de encontrar el equilibrio donde se integren mis fortalezas y fragilidades, ambas son necesarias y nos conforman. He aprendido que no estamos aquí para luchar y mucho menos competir, sino para fluir y construir”.

En su obra, la temática ambiental es aún un proceso en desarrollo, que ha pasado por una exploración desde la ciencia y los datos de investigación, y que ahora se abre a una profundización filosófica.

Actualmente se prepara para formar parte del programa de performance Visión y Presencia, comisariado por Semíramis González en el Thyssen Bornemisza de Madrid, que tiene como objetivo la reivindicación del papel de la mujer en la historia del arte.