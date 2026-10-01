El escritor Juan Villoro gana el Premio Internacional Carlos Fuentes 2026

Ciudad de México, México. El escritor y periodista mexicano Juan Villoro fue distinguido con el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria 2026 por “la amplitud y alcance de su obra, que alcanza distintos géneros con maestría y rigor”, informaron este miércoles la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Secretaría de Cultura de México, instituciones encargadas de otorgar el galardón. El jurado estuvo integrado por el dramaturgo Flavio González Mello, la poeta Myriam Moscona, la escritora y editora Mónica Nepote, el escritor David Toscana y Gioconda Belli, ganadora del reconocimiento en 2025. En conjunto, los integrantes del jurado reconocieron la obra del autor como un “diálogo del presente con la tradición desde una perspectiva humanista llena de humor e ironía”, según un comunicado compartido por la UNAM y la Secretaría de Cultura de México.

“Ha sido también formador de nuevos lectores y su pensamiento ha tenido una presencia trascendente en el ensayo y el periodismo en Hispanoamérica”, manifestó el cuerpo colegiado sobre el autor de “Dios es redondo” (2006). Con esta distinción, Villoro recibirá una reproducción de una obra escultórica del artista Vicente Rojo (1932-2021), un diploma y una cantidad en pesos mexicanos equivalente a 125,000 dólares. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El Premio Internacional Carlos Fuentes, que lleva el nombre de uno de los escritores más reconocidos de México, se entrega anualmente a creadores literarios que, por el conjunto de su obra, escrita íntegramente en español o en una parte sustancial, hayan enriquecido el patrimonio literario de la humanidad.