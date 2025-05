Isabel Allende regresa con voz feminista en "Mi nombre es Emilia del Valle"

La autora, de 82 años, no escatimó en ironía ni en reflexiones punzantes. “Soy una autora latinoamericana y feminista, y no lo pienso disimular para gustar más”, afirmó con soltura en inglés, desatando aplausos inmediatos.

Allende se mostró cercana, divertida y lúcida durante toda la velada. “Hablo de sexo y de política sin culpa, y eso incomoda a algunos”, dijo entre risas, dejando claro que no está dispuesta a suavizar su voz ni sus ideas.

Allende, reconocida simpatizante demócrata, no nombró a Donald Trump, pero recordó que "la democracia, como la salud, solo se valora cuando se pierde", y dijo que en este momento se siente "conmocionada, pero sin miedo".

Aunque incluía la lectura pública de un extracto de la novela, el acto consistió en un diálogo distendido de una moderadora con una Isabel Allende que no rehuyó ningún tema, ni siquiera el momento político crucial que vive Estados Unidos, un país en el que ella reside desde 1988 y del que es ciudadana desde 2003.

Reconoció que hay un individualismo en la sociedad estadounidense que hace sentirse a las personas muy solas -puso como ejemplo los miles de familias que solo se encuentran una vez al año, para celebrar Acción de Gracias-, y contrapuso a esto la idea "clánica" que aún no se ha perdido en las sociedades latinoamericanas.

La autora que pasa por ser la más leída y vendida en lengua española -y que ha escrito todas sus obras de ficción en castellano, aunque esté traducida a más de 40 lenguas- reivindicó así su carácter latino: "Me siento tan cerca de un puertorriqueño como de un chileno. Los conquistadores españoles nos quitaron todo, pero nos dejaron la lengua. Yo ahora me siento conectada con cualquier persona en Latinoamérica", exclamó.

En cuanto al proceso creativo, dijo que para escribir necesita tres cosas, "tiempo, soledad, y silencio", y confesó que casi no escucha música porque la distrae en la tarea de escribir; además, dijo que la vinculación con una obra la pierde "a los 25 minutos de su publicación", y ya está pensando en la siguiente. Al respecto, bromeó con la anécdota de un traductor rumano que le consultó sobre una obra escrita hace siete años y dijo: "no sabía ni de qué me hablaba".